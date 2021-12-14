https://sputnik-georgia.ru/20211214/talakvadze-vmesto-tikaradze-kto-stanet-novym-glavoy-minzdrava-gruzii-262852035.html
Талаквадзе вместо Тикарадзе? Кто станет новым главой Минздрава Грузии
Талаквадзе вместо Тикарадзе? Кто станет новым главой Минздрава Грузии
Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе не опроверг, но и не подтвердил слухи о своем назначении министром здравоохранения, заявив, что не хочет опережать... 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T16:57+0400
2021-12-14T16:57+0400
2021-12-14T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Решение о назначение нового министра здравоохранения должен принять премьер-министр Грузии – не будем опережать события, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя слухи о своем возможном назначении на этот пост.На прошлой неделе Екатерина Тикарадзе, которая возглавляла Минздрав с 2019 года, заявила о своей отставке. Причины ухода министр не назвала, но сообщила, что остается в политсовете правящей партии "Грузинская мечта" и будет курировать сферу здравоохранения из партии. Официальной информации о том, кто возглавит Минздрав, пока нет. Известно лишь, что Тикарадзе будет руководить ведомством до конца года.Глава Минздрава Грузии подала в отставку>>При этом он отметил, что с уверенностью может сказать, что новый глава Минздрава будет "достойным профессионалом".Сразу после отставки Тикарадзе появились кулуарные слухи о том, кто может занять ее место. Назывались в том числе Нино Кобахидзе, Леван Ратиани и Автандил Талаквадзе.Леван Ратиани известный в Грузии врач, директор Первой университетской клиники. Нино Кобахидзе сейчас работает в страховом бизнесе, до этого она была заместителем главы администрации правительства Грузии.Что касается Автандила Талаквадзе, он брат экс-спикера парламента и одного из лидеров "Грузинской мечты" Арчила Талаквадзе. Сейчас он занимает пост мэра Озургети (Западная Грузия), до был директором центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Минздрава Грузии.К ним добавился теперь и вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, которого к тому же накануне видели вместе с Екатериной Тикарадзе на презентации годового отчета Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии.Кто реально возглавит Минздрав и продолжит борьбу с пандемией коронавируса, станет известно, вероятно, в конце декабря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, минздрав грузии, арчил талаквадзе
Талаквадзе вместо Тикарадзе? Кто станет новым главой Минздрава Грузии
Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе не опроверг, но и не подтвердил слухи о своем назначении министром здравоохранения, заявив, что не хочет опережать события
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Решение о назначение нового министра здравоохранения должен принять премьер-министр Грузии – не будем опережать события, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя слухи о своем возможном назначении на этот пост.
На прошлой неделе Екатерина Тикарадзе, которая возглавляла Минздрав с 2019 года, заявила о своей отставке. Причины ухода министр не назвала, но сообщила, что остается в политсовете правящей партии "Грузинская мечта" и будет курировать сферу здравоохранения из партии. Официальной информации о том, кто возглавит Минздрав, пока нет. Известно лишь, что Тикарадзе будет руководить ведомством до конца года.
"По кандидатуре нового министра здравоохранения в команде ведутся консультации. Решение примет премьер-министр Ираклий Гарибашвили, и именно он представит нового министра здравоохранения. Парламентарии не должны опережать процессы", - заявил Талаквадзе журналистам.
При этом он отметил, что с уверенностью может сказать, что новый глава Минздрава будет "достойным профессионалом".
Сразу после отставки Тикарадзе появились кулуарные слухи о том, кто может занять ее место. Назывались в том числе Нино Кобахидзе, Леван Ратиани и Автандил Талаквадзе.
Леван Ратиани известный в Грузии врач, директор Первой университетской клиники. Нино Кобахидзе сейчас работает в страховом бизнесе, до этого она была заместителем главы администрации правительства Грузии.
Что касается Автандила Талаквадзе, он брат экс-спикера парламента и одного из лидеров "Грузинской мечты" Арчила Талаквадзе. Сейчас он занимает пост мэра Озургети (Западная Грузия), до был директором центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Минздрава Грузии.
К ним добавился теперь и вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, которого к тому же накануне видели вместе с Екатериной Тикарадзе на презентации годового отчета Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии.
Кто реально возглавит Минздрав и продолжит борьбу с пандемией коронавируса, станет известно, вероятно, в конце декабря.
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