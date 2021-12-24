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Названа дата избрания нового председателя парламента Грузии
Названа дата избрания нового председателя парламента Грузии
Для избрания нового председателя законодательного органа Грузии понадобится поддержка 76 депутатов 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T23:26+0400
2021-12-24T23:26+0400
2021-12-24T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Голосование за нового председателя парламента состоится на внеочередной сессии.По информации Первого канала пленарная неделя внеочередной сессии пройдет 29-30 декабря.Согласно процедуре парламент Грузии сначала примет к сведению заявление Кахи Кучава об отставке с поста председателя, после чего состоится голосование по новой кандидатуре.Правящая партия "Грузинская мечта- демократическая Грузия", у которой 84 места в законодательном органе из 150 представит на этот пост Шалву Папуашвили. Для избрания Папуашвили понадобится поддержка 76 депутатов.Стало известно, кто возглавит парламент Грузии >>Шалва Папуашвили по образованию специалист международного права стал депутатом парламента Грузии в 2020 году. До этого он работал Обществе технического и международного сотрудничества с Германией на разных позициях и читал лекции в различных университетах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, каха кучава
Названа дата избрания нового председателя парламента Грузии
Для избрания нового председателя законодательного органа Грузии понадобится поддержка 76 депутатов
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Голосование за нового председателя парламента состоится на внеочередной сессии.
По информации Первого канала пленарная неделя внеочередной сессии пройдет 29-30 декабря.
Согласно процедуре парламент Грузии сначала примет к сведению заявление Кахи Кучава об отставке с поста председателя, после чего состоится голосование по новой кандидатуре.
Правящая партия "Грузинская мечта- демократическая Грузия", у которой 84 места в законодательном органе из 150 представит на этот пост Шалву Папуашвили. Для избрания Папуашвили понадобится поддержка 76 депутатов.
Шалва Папуашвили по образованию специалист международного права стал депутатом парламента Грузии в 2020 году. До этого он работал Обществе технического и международного сотрудничества с Германией на разных позициях и читал лекции в различных университетах.
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