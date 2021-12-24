https://sputnik-georgia.ru/20211224/premer-gruzii-pozdravil-ilkhama-alieva-s-yubileem-263132392.html

Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с юбилеем

Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с юбилеем

Ильхаму Алиеву исполнилось 24 декабря 60 лет

2021-12-24T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием.По информации администрации правительства, между Гарибашвили и Алиевым состоялась телефонная беседа.Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану создать платформу неформального диалога>>Глава грузинского правительства пожелал президенту Республики Азербайджан вместе с семьей здоровья и успехов, а дружественному азербайджанскому народу – благополучия, говорится в сообщении.Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку. Окончил Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО), а затем - аспирантуру. Имеет степень кандидата исторических наук.Азербайджанский лидер является автором ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики суверенного Азербайджана.Дважды – в 1995 и 2000 годах – избирался в Милли Меджлис АР.В 2018 году Ильхам Алиев был избран на третий срок, набрав на президентских выборах 86,02% голосов избирателей. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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