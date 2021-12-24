https://sputnik-georgia.ru/20211224/prostite-chto-opozdali-gruzinskiy-film-vzyal-gran-pri-festivalya-moskovskaya-premera-263110273.html
"Простите, что опоздали": грузинский фильм взял Гран-при фестиваля "Московская премьера"
"Простите, что опоздали": грузинский фильм взял Гран-при фестиваля "Московская премьера"
III Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" прошел в российской столице 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T08:04+0400
2021-12-24T08:04+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Короткометражный фильм грузинского режиссера Луки Берадзе "Простите, что опоздали" удостоен Гран-при фестиваля "Московская премьера", сообщили Sputnik Грузия организаторы смотра.III Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" прошел в российской столице 17-21 декабря 2021 года.Специальный приз жюри "За изысканную форму повествования" получила картина "По шелковому пути" режиссера Шерзода Назарова из Узбекистана, а награду "За воплощение уникального мира детства" - кинолента "Сальвадор Дали" казахстанца Элдияра Мадакима.Специальное упоминание жюри "За лучшее визуальное решение" вручили картине "Мою маму зовут Счастье" казахстанского режиссера Шугыла Сержана, а "За смелость высказывания" - фильму "Обуза" Манзарали Шерали из Таджикистана.Всего в рамках фестиваля было показано 85 фильмов, состоялось более 50 сеансов и тематических мероприятий на шести площадках Москвы. Смотр прошел при финансовой поддержке Министерства культуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).Короткометражка Луки Берадзе "Извините за опоздание" снята по реальным событиям. В центре сюжета - смерть человека, которая происходит в результате опоздания кареты скорой помощи. В итоге несчастного случая между родственниками и врачами скорой помощи начинается противостояние. Впервые короткометражка была показана на кинофоруме в Бакуриани, где собрала высокие похвалы жюри. Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Котбусе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Простите, что опоздали": грузинский фильм взял Гран-при фестиваля "Московская премьера"
III Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" прошел в российской столице
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik.
Короткометражный фильм грузинского режиссера Луки Берадзе "Простите, что опоздали" удостоен Гран-при фестиваля "Московская премьера", сообщили Sputnik Грузия
организаторы смотра.
III Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" прошел в российской столице 17-21 декабря 2021 года.
Специальный приз жюри "За изысканную форму повествования" получила картина "По шелковому пути" режиссера Шерзода Назарова из Узбекистана, а награду "За воплощение уникального мира детства" - кинолента "Сальвадор Дали" казахстанца Элдияра Мадакима.
Специальное упоминание жюри "За лучшее визуальное решение" вручили картине "Мою маму зовут Счастье" казахстанского режиссера Шугыла Сержана, а "За смелость высказывания" - фильму "Обуза" Манзарали Шерали из Таджикистана.
Всего в рамках фестиваля было показано 85 фильмов, состоялось более 50 сеансов и тематических мероприятий на шести площадках Москвы. Смотр прошел при финансовой поддержке Министерства культуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).
Короткометражка Луки Берадзе "Извините за опоздание" снята по реальным событиям. В центре сюжета - смерть человека, которая происходит в результате опоздания кареты скорой помощи. В итоге несчастного случая между родственниками и врачами скорой помощи начинается противостояние. Впервые короткометражка была показана на кинофоруме в Бакуриани, где собрала высокие похвалы жюри. Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Котбусе.
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