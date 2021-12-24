https://sputnik-georgia.ru/20211224/shkolnye-pedagogi-v-gruzii-smogut-povysit-svoy-professionalnyy-status-letom-263129950.html

Школьные педагоги в Грузии смогут повысить свой профессиональный статус летом

Школьные педагоги в Грузии смогут повысить свой профессиональный статус летом

Новшество Минобразования Грузии рассчитано на старших и ведущих учителей 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T14:59+0400

2021-12-24T14:59+0400

2021-12-24T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Для педагогов, желающих повысить свой статус, будет проведен специальный тест на знание предмета и наличие профессиональных навыков летом 2022 года, об этом сообщает министерство образования и науки Грузии.Возможность пройти тест на наличие профессиональных навыков будет предоставлена тем учителям, которые преодолели 50-процентный порог компетенции при получении статуса старшего преподавателя или получили статус на основе ученой степени доктора.Почему учителя в Грузии не преодолевают тест на компетентность - оценка эксперта>>Учителя, которые не преодолели 50-процентный барьер компетентности, должны будут преодолеть порог в 60% + 1 по предмету, чтобы далее иметь возможность пройти тест на профессиональные навыки.После успешной сдачи экзаменов по предмету и профессиональным навыкам, для продвижения по службе учителя также должны быть оценены по практическому компоненту, который включает изучение портфолио и оценку непосредственной работы с детьми."Если учитель, желающий продвинуться по карьерной лестнице, успешно сдает экзамены по предмету и профессиональным навыкам, но не сдал практический компонент, сохранит баллы, полученные на экзаменах, и сможет подтвердить свой практический компонент при желании в дальнейшем", – говорится в заявлении.В Минобразования также отмечают, что в 2022 году впервые будет проведена проверка профессиональных навыков учителей. Экзаменационные программы уже разработаны и размещены на официальном сайте Национального центра экзаменов и оценок.Сертификационные экзамены учителей в Грузии проводятся с 2011 года. Изначально экзамены на подтверждение предметной компетентности и профессиональных навыков были добровольными.В 2014 году экзамены решили сделать обязательными, но когда выяснилось, что около 40 тысяч (60%) педагогов не смогли преодолеть минимальный порог, Минобразования изменило правила. Во-первых, перестали увольнять педагогов, проваливших экзамен, а во-вторых – снизили минимальный порог компетенции. Однако в 2018 году министерство вновь решило ужесточить правила. Учителей-практиков обязали сдать экзамены до конца 2021 года. С учителями, не преодолевшими минимальный порог на экзаменах, с 1 января 2022 года будут заключены временные контракты, и начнется их поэтапное замещение. То есть их будут увольнять по мере появления новых кадров (успешно сдавших экзамены).В школах Грузии работают более 62 тысяч учителей, из них 7 тысяч – педагоги-практики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211022/polovina-uchiteley-v-gruzii-ne-proshla-minimalnyy-porog-v-teste-na-kompetentnost-261416353.html

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новости, грузия, образование, учителя