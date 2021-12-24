Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211224/shkolnye-pedagogi-v-gruzii-smogut-povysit-svoy-professionalnyy-status-letom-263129950.html
Школьные педагоги в Грузии смогут повысить свой профессиональный статус летом
Школьные педагоги в Грузии смогут повысить свой профессиональный статус летом
Новшество Минобразования Грузии рассчитано на старших и ведущих учителей 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T14:59+0400
2021-12-24T14:59+0400
новости
грузия
образование
учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24438/99/244389999_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1e21b8877f5697f7ef7fb0631d61774b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Для педагогов, желающих повысить свой статус, будет проведен специальный тест на знание предмета и наличие профессиональных навыков летом 2022 года, об этом сообщает министерство образования и науки Грузии.Возможность пройти тест на наличие профессиональных навыков будет предоставлена тем учителям, которые преодолели 50-процентный порог компетенции при получении статуса старшего преподавателя или получили статус на основе ученой степени доктора.Почему учителя в Грузии не преодолевают тест на компетентность - оценка эксперта&gt;&gt;Учителя, которые не преодолели 50-процентный барьер компетентности, должны будут преодолеть порог в 60% + 1 по предмету, чтобы далее иметь возможность пройти тест на профессиональные навыки.После успешной сдачи экзаменов по предмету и профессиональным навыкам, для продвижения по службе учителя также должны быть оценены по практическому компоненту, который включает изучение портфолио и оценку непосредственной работы с детьми."Если учитель, желающий продвинуться по карьерной лестнице, успешно сдает экзамены по предмету и профессиональным навыкам, но не сдал практический компонент, сохранит баллы, полученные на экзаменах, и сможет подтвердить свой практический компонент при желании в дальнейшем", – говорится в заявлении.В Минобразования также отмечают, что в 2022 году впервые будет проведена проверка профессиональных навыков учителей. Экзаменационные программы уже разработаны и размещены на официальном сайте Национального центра экзаменов и оценок.Сертификационные экзамены учителей в Грузии проводятся с 2011 года. Изначально экзамены на подтверждение предметной компетентности и профессиональных навыков были добровольными.В 2014 году экзамены решили сделать обязательными, но когда выяснилось, что около 40 тысяч (60%) педагогов не смогли преодолеть минимальный порог, Минобразования изменило правила. Во-первых, перестали увольнять педагогов, проваливших экзамен, а во-вторых – снизили минимальный порог компетенции. Однако в 2018 году министерство вновь решило ужесточить правила. Учителей-практиков обязали сдать экзамены до конца 2021 года. С учителями, не преодолевшими минимальный порог на экзаменах, с 1 января 2022 года будут заключены временные контракты, и начнется их поэтапное замещение. То есть их будут увольнять по мере появления новых кадров (успешно сдавших экзамены).В школах Грузии работают более 62 тысяч учителей, из них 7 тысяч – педагоги-практики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211022/polovina-uchiteley-v-gruzii-ne-proshla-minimalnyy-porog-v-teste-na-kompetentnost-261416353.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24438/99/244389999_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_458d0283ed58956c43babb0860280d57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, образование, учителя

Школьные педагоги в Грузии смогут повысить свой профессиональный статус летом

14:59 24.12.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкУрок английского языка в классе
Урок английского языка в классе - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Новшество Минобразования Грузии рассчитано на старших и ведущих учителей
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Для педагогов, желающих повысить свой статус, будет проведен специальный тест на знание предмета и наличие профессиональных навыков летом 2022 года, об этом сообщает министерство образования и науки Грузии.
Возможность пройти тест на наличие профессиональных навыков будет предоставлена тем учителям, которые преодолели 50-процентный порог компетенции при получении статуса старшего преподавателя или получили статус на основе ученой степени доктора.
Почему учителя в Грузии не преодолевают тест на компетентность - оценка эксперта>>

"Министерство образования и науки Грузии предлагает новшество старшим и ведущим учителям, желающим повысить свою квалификацию, и дает им возможность карьерного роста. При этом повышение статуса не является обязательным и служит только для повышения профессионального уровня учителей, что напрямую влияет на их заработную плату", – говорится в заявлении.

Учителя, которые не преодолели 50-процентный барьер компетентности, должны будут преодолеть порог в 60% + 1 по предмету, чтобы далее иметь возможность пройти тест на профессиональные навыки.
После успешной сдачи экзаменов по предмету и профессиональным навыкам, для продвижения по службе учителя также должны быть оценены по практическому компоненту, который включает изучение портфолио и оценку непосредственной работы с детьми.
"Если учитель, желающий продвинуться по карьерной лестнице, успешно сдает экзамены по предмету и профессиональным навыкам, но не сдал практический компонент, сохранит баллы, полученные на экзаменах, и сможет подтвердить свой практический компонент при желании в дальнейшем", – говорится в заявлении.
Министерство образования Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
Почему учителя в Грузии не преодолевают тест на компетентность - оценка эксперта
22 октября, 23:36
В Минобразования также отмечают, что в 2022 году впервые будет проведена проверка профессиональных навыков учителей. Экзаменационные программы уже разработаны и размещены на официальном сайте Национального центра экзаменов и оценок.
Сертификационные экзамены учителей в Грузии проводятся с 2011 года. Изначально экзамены на подтверждение предметной компетентности и профессиональных навыков были добровольными.
В 2014 году экзамены решили сделать обязательными, но когда выяснилось, что около 40 тысяч (60%) педагогов не смогли преодолеть минимальный порог, Минобразования изменило правила. Во-первых, перестали увольнять педагогов, проваливших экзамен, а во-вторых – снизили минимальный порог компетенции.
Однако в 2018 году министерство вновь решило ужесточить правила. Учителей-практиков обязали сдать экзамены до конца 2021 года. С учителями, не преодолевшими минимальный порог на экзаменах, с 1 января 2022 года будут заключены временные контракты, и начнется их поэтапное замещение. То есть их будут увольнять по мере появления новых кадров (успешно сдавших экзамены).
В школах Грузии работают более 62 тысяч учителей, из них 7 тысяч – педагоги-практики.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:14Исчерпал свои возможности – председатель сакребуло Абаша подал в отставку
14:59Школьные педагоги в Грузии смогут повысить свой профессиональный статус летом
14:44Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
14:29Не покупать мясо в сомнительных местах призывает жителей Грузии Агентство продовольствия
14:14В Грузии случайно нашли монету времен царя Давида Строителя – ВИДЕО
13:56Охота на членов "воровского мира" в Грузии продолжается: задержаны еще четыре человека
13:40Как Евросоюз намерен развалить Россию
13:24Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло
13:09Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед"
13:08Зимнее лакомство из Грузии: как собирают мандарины на экспорт - видео
12:54В Тбилиси вводится новая система оплаты на общественном транспорте - ваше мнение
12:46Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
12:26Ковид-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, летальных исходов больше
12:10В Тбилиси угарным газом отравилась 22-летняя девушка
12:01Ярмарки, цирк на льду и музыка: куда пойти в последние выходные 2021 в Тбилиси
11:39Погода на Новый год в Тбилиси
11:24В Грузии объявили лауреатов главной литературной премии "Саба"
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 976
10:48Новогодние праздники могут привести к вспышке "омикрона" – инфекционист
10:26Каладзе утверждает, что общественный транспорт в Тбилиси не подорожает, а подешевеет