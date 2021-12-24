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Стеснительный щенок растерялся от поцелуя хозяйки и умилил пользователей – видео
Стеснительный щенок растерялся от поцелуя хозяйки и умилил пользователей – видео
Милый песик не сразу понял, как ему следует отвечать на такое внимание к себе, но все же разобрался 24.12.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как щенок с девушкой лежат на кровати. Внезапно хозяйка целует своего питомца в носик, а тот растерянно смотрит сначала на камеру, потом в окно, а потом решается поцеловать девушку в ответ. Делает он это настолько смущенно и мило, что не улыбнуться невозможно. Этой девушке определенно повезло с питомцем.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Стеснительный щенок растерялся от поцелуя хозяйки и умилил пользователей – видео

11:35 24.12.2021 (обновлено: 12:19 24.12.2021)
© TikTok / w0rld_wide_webЩенок растерялся от поцелуя любвеобильной хозяйки и умилил реакцией Сеть – видео
Щенок растерялся от поцелуя любвеобильной хозяйки и умилил реакцией Сеть – видео - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© TikTok / w0rld_wide_web
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Милый песик не сразу понял, как ему следует отвечать на такое внимание к себе, но все же разобрался
 
На кадрах видно, как щенок с девушкой лежат на кровати. Внезапно хозяйка целует своего питомца в носик, а тот растерянно смотрит сначала на камеру, потом в окно, а потом решается поцеловать девушку в ответ. Делает он это настолько смущенно и мило, что не улыбнуться невозможно. Этой девушке определенно повезло с питомцем.
Смотрите на видео также:
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