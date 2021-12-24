https://sputnik-georgia.ru/20211224/v-tbilisi-opechatyvayut-nochnye-kluby-263138449.html
В Тбилиси опечатывают ночные клубы
В Тбилиси опечатывают ночные клубы
Власти считают, что в создавшейся эпидситуации работа ночных клубов создаст дополнительные риски распространения коронавируса
2021-12-24T19:07+0400
2021-12-24T19:07+0400
2021-12-24T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Инспекция труда опечатала самый большой ночной клуб в Тбилиси Bassiani, об этом сообщила его совладелица Наджа Орашвили на своей странице в соцсети Facebook.Несмотря на запрет, ночные клубы 17 декабря после более полуторагодового перерыва самовольно возобновили работу с соблюдением всех мер безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса."В эти минуты опечатывают Bassiani и, если не ошибаюсь, почти все клубы в Тбилиси. Цель яснее ясного – наше уничтожение", - написала Орашвили.Информацию о закрытии своих заведений подтвердили владельцы популярных ночных клубов "Хиди" и "Мтквари"."Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси>>Ранее клубы провели акцию протеста у здания правительства, требуя дать им разрешение на возобновление работы. Однако, исходя из создавшейся тяжелой эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственный координационный совет воздержался от принятия такого решения.Не поддерживают открытие ночных клубов и эпидемиологи, утверждая, что в условиях появления нового быстро распространяющегося штамма коронавируса "омикрон" это создаст дополнительные угрозы. На сегодняшний день в Грузии уже зафиксировано 29 случаев инфицирования "омикроном".Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. Однако все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 40 - 50 человек в сутки. По прогнозам эпидемиологов, с появлением "омикрона" в стране может произойти новая вспышка пандемии в виде шестой волны коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, коронавирус covid-19
В Тбилиси опечатывают ночные клубы
Инспекция труда обошла ночные клубы в столице, которые самовольно возобновили работу, и опечатала их
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik.
Инспекция труда опечатала самый большой ночной клуб в Тбилиси Bassiani, об этом сообщила его совладелица Наджа Орашвили на своей странице в соцсети Facebook
.
Несмотря на запрет, ночные клубы 17 декабря после более полуторагодового перерыва самовольно возобновили работу с соблюдением всех мер безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса.
"В эти минуты опечатывают Bassiani и, если не ошибаюсь, почти все клубы в Тбилиси. Цель яснее ясного – наше уничтожение", - написала Орашвили.
Информацию о закрытии своих заведений подтвердили владельцы популярных ночных клубов "Хиди" и "Мтквари".
Ранее клубы провели акцию протеста у здания правительства, требуя дать им разрешение на возобновление работы. Однако, исходя из создавшейся тяжелой эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственный координационный совет воздержался от принятия такого решения.
Не поддерживают открытие ночных клубов и эпидемиологи, утверждая, что в условиях появления нового быстро распространяющегося штамма коронавируса "омикрон" это создаст дополнительные угрозы.
На сегодняшний день в Грузии уже зафиксировано 29 случаев инфицирования "омикроном".
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. Однако все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 40 - 50 человек в сутки.
По прогнозам эпидемиологов, с появлением "омикрона" в стране может произойти новая вспышка пандемии в виде шестой волны коронавируса.
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