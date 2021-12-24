https://sputnik-georgia.ru/20211224/v-tbilisi-ugarnym-gazom-otravilas-22-letnyaya-devushka-263124996.html

В Тбилиси угарным газом отравилась 22-летняя девушка

В Тбилиси угарным газом отравилась 22-летняя девушка

С наступлением отопительного сезона в Тбилиси участились несчастные случаи 24.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Еще одна трагедия, связанная с утечкой газа в Тбилиси, – 22-летняя девушка скончалась, отравившись угарным газом, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.По информации компании, случай произошел в Дидубе. Причиной утечки газа стала неисправность отопительного прибора.Очередной взрыв природного газа в Тбилиси – есть пострадавшие>>"Будьте очень внимательны. Не оставляйте без внимания газовые приборы", – обращается компания к населению.Накануне взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов в столичном районе Глдани. Пострадали пять человек. Еще один взрыв газа произошел несколько дней назад в жилом доме в районе Варкетили. И в этом случае пострадали пять человек.В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.Компания Tbilisi Energy не раз призывала население отказаться от обогревателей с открытыми камерами сгорания. Специалисты компании периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, нередки случаи, когда отопительные приборы подключаются кустарным способом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, взрыв газа