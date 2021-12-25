https://sputnik-georgia.ru/20211225/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na--2-090-263147623.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 090

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 090

За последние 24 часа от коронавируса скончались 76 человек, вылечились 1 768 пациентов 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T10:56+0400

2021-12-25T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 090. Скончались 76 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 922 707 случаев заражения.Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 768 человек, с начала пандемии – 878 022. Скончались 13 443.За сутки сделано 48 640 тестов, из которых 26 892 на антиген и 21 748 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 4,3%, за последние 14 дней – 6,12%, за последние семь дней – 5,41%.К этому времени в Грузии сделано 2 454 879 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 808.В карантине в данное время находятся 40 человека, в стационарах – 5 157, в ковид-гостиницах – 977.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19