https://sputnik-georgia.ru/20211225/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-katolikosa-patriarkha-vseya-gruzii-s-godovschinoy-intronizatsii-263155238.html

Первые лица Грузии поздравили Католикоса-Патриарха всея Грузии с годовщиной интронизации

Первые лица Грузии поздравили Католикоса-Патриарха всея Грузии с годовщиной интронизации

Премьер страны отметил, что Илия II внес огромный вклад в укрепление церкви, возрождение духовности, беспрецедентный рост церкви 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T20:01+0400

2021-12-25T20:01+0400

2021-12-25T20:01+0400

общество

новости

грузия

ираклий гарибашвили

католикос-патриарх всея грузии илия ii

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравили Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 44 годовщиной его интронизации."Наша страна была благословлена счастьем, последние почти полвека - сложнейший исторический отрезок пути к свободе и духовному возрождению прошел под его духовным руководством. Неустанный труд патриарха всегда помогал нам сохранять единство, стабильность, надежду на будущее и веру", - написал Гарибашвили.По его словам, Католикос-Патриарх всея в Грузии внес огромный вклад в укрепление церкви, возрождение духовности, беспрецедентный рост церкви.Вклад Илии II отметила и президент Грузии Саломе Зурабишвили."Ваш вклад в нашу страну и общество неизмерим. Вам удалось сохранить единство нашей страны, общества и Церкви Грузии в тяжелые времена, и вы с величайшей преданностью несете эту тяжелую ответственность по сей день", - написала Зурабишвили.Я желаю вам здоровья, долголетия и поддержки в молитвах за мир и единство нации и страны, добавила она.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957 году и Московскую Духовную Академию в 1960. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211225/katolikosa-patriarkha-vseya-gruzii-pozdravili-s-44-y-godovschinoy-ego-intronizatsii-263147422.html

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, саломе зурабишвили