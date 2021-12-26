https://sputnik-georgia.ru/20211226/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-1-661-263159987.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 1 661
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 1 661
За последние 24 часа от коронавируса скончались 69 человек, вылечились 3 841 пациентов
2021-12-26T11:03+0400
2021-12-26T11:03+0400
2021-12-26T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 661. Скончались 69 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 924 368 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 3 841 человек, с начала пандемии – 881 863. Скончались 13 512.За сутки сделан 32 741 тест, из которых 18 421 на антиген и 14 320 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,07%, за последние 14 дней – 5,93%, за последние семь дней – 5,21%.К этому времени в Грузии сделано 2 463 409 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 969.Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации>>В карантине в данное время находятся 37 человек, в стационарах – 5 121, в ковид-гостиницах – 920.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 1 661
11:03 26.12.2021 (обновлено: 11:09 26.12.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 69 человек, вылечился 3 841 пациент
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 661. Скончались 69 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 924 368 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 3 841 человек, с начала пандемии – 881 863. Скончались 13 512.
За сутки сделан 32 741 тест, из которых 18 421 на антиген и 14 320 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5,07%, за последние 14 дней – 5,93%, за последние семь дней – 5,21%.
К этому времени в Грузии сделано 2 463 409 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 969.
В карантине в данное время находятся 37 человек, в стационарах – 5 121, в ковид-гостиницах – 920.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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