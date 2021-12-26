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https://sputnik-georgia.ru/20211226/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-dekabrya-2021-263119297.html
Какой сегодня церковный праздник: 26 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 26 декабря 2021
По православному церковному календарю 26 декабря 2021 отмечают день памяти Святых Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста, Арсения, Лукии, Аркадия и других
2021-12-26T01:00+0400
2021-12-26T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 26 декабря поминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в Севастии (Армения) при императоре Диоклитиане (284-305).Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням &gt;&gt;&gt;Пресвитер Аравийской церкви Авксентий в числе первых христиан был заключен в темницу. Видя непоколебимость христиан, градоправитель Саталиона, благородный военачальник Евстратий – тайный христианин, открыто исповедал веру, за что был подвергнут пыткам. После жестоких пыток его сожгли, а мученика Авксентия обезглавили.Мардарий, увидев смерть мучеников, также исповедал христианскую веру. Его повесили вниз головой. Святому Евгению вырвали язык, отрубили ноги, руки и голову. Молодой воин Орест, исповедав себя христианином, был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе.Мученица ЛукияПо церковному календарю 26 декабря поминают Святую Лукию, пострадавшую за веру.Родилась будущая Святая в знатной семье в Сиракузах в 283 году. Маленькая Лукия после смерти отца осталась на попечении матери. Когда Лукия подросла мать хотела выдать ее замуж за богатого язычника, но дева, давшая обед безбрачия, расторгла помолвку.По преданию, деве перед казнью выкололи глаза за предсказание губернатору и императору скорой смерти. А перед погребением обнаружили, что глаза Святой Лукии чудесным образом восстановились.Арсений ЛатрийскийПо церковному календарю 26 декабря поминают преподобного Арсения Латрийского, жившего между VIII и Х веками.Родился будущий Святой в богатой и знатной христианской семье в Константинополе. Император сделал Арсения военачальником и патрицием Киверриотским. Однажды, когда Святой плыл по морю с войском, начался шторм. Спастись удалось только Арсению.Приняв постриг, Святой изнурял плоть веригами, бдением и постом. Затем он пришел на гору Латр в Малой Азии, где молитвой и крестным знамением умертвил вредоносного аспида. Потом преподобный переселился в ближнюю Келливорскую обитель, где его избрали игуменом.В поисках одиночества, Арсений из монастыря удалился в пещеру, откуда прогнал зверей молитвой. Вскоре там собралась братия. Святой обычно сидел в тесной келье целую неделю, а в воскресенье принимал пищу и поучал братию.Подвигами преподобный достиг такого совершенства, что своим жезлом превратил горькие воды в сладкие и сотворил много других чудес.Аркадий НовоторжскийПо церковному календарю 26 декабря поминают преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжеского.Родился будущий Святой в простой благочестивой семье в городе Вязьма. Кроткий и целомудренный юноша, которого родители с детства научили молитве и послушанию, избрал юродство Христа ради своим подвигом.Питался Аркадий подаянием и спал, где придется. Особую одухотворенность и отрешенность от житейской суеты облику юноши придавали близость к природе и блаженная беззаботность. Его предсказания сбывались, советы были точны, а обличения вразумляли.Аркадий, избегая человеческой славы, после нескольких чудес, совершенных по молитвам блаженного, удалился в верховья реки Тверцы, где помогал своему духовнику – преподобному Ефрему Новоторжскому в основании храма и монастыря.В новоустроенной обители Аркадий принял монашество и взял на себя подвиг полного послушания духовному отцу. После кончины преподобного Ефрема, Святой продолжал жить по заветам наставника, пребывая в молитве, посте и молчании. Через несколько лет он мирно скончался. Произошло это 1077 году.ИмениныПо церковному календарю 26 декабря именины отмечают Александр, Алексей, Арсений, Аркадий, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Евгений, Иван, Николай и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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https://sputnik-georgia.ru/20190307/Kto-takaya-Matrona-Moskovskaya-moschi-chudesa-predskazaniya-244624187.html
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 26 декабря 2021

01:00 26.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliКафедральный собор Сиони
Кафедральный собор Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 26 декабря 2021 отмечают день памяти Святых Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста, Арсения, Лукии, Аркадия и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 26 декабря поминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в Севастии (Армения) при императоре Диоклитиане (284-305).
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Пресвитер Аравийской церкви Авксентий в числе первых христиан был заключен в темницу. Видя непоколебимость христиан, градоправитель Саталиона, благородный военачальник Евстратий – тайный христианин, открыто исповедал веру, за что был подвергнут пыткам. После жестоких пыток его сожгли, а мученика Авксентия обезглавили.
Мардарий, увидев смерть мучеников, также исповедал христианскую веру. Его повесили вниз головой. Святому Евгению вырвали язык, отрубили ноги, руки и голову. Молодой воин Орест, исповедав себя христианином, был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе.

Мученица Лукия

По церковному календарю 26 декабря поминают Святую Лукию, пострадавшую за веру.
Родилась будущая Святая в знатной семье в Сиракузах в 283 году. Маленькая Лукия после смерти отца осталась на попечении матери. Когда Лукия подросла мать хотела выдать ее замуж за богатого язычника, но дева, давшая обед безбрачия, расторгла помолвку.

Мать приняла выбор дочери, после того как исцелилась от мощей Святой Агаты Катанской после многолетней болезни. Отвергнутый жених, желая отомстить, донес на нее губернатору Сиракуз. Лукию, отказавшуюся принести жертву перед изображением правителя, жестокого пытали и предали смерти в 304-м.

По преданию, деве перед казнью выкололи глаза за предсказание губернатору и императору скорой смерти. А перед погребением обнаружили, что глаза Святой Лукии чудесным образом восстановились.

Арсений Латрийский

По церковному календарю 26 декабря поминают преподобного Арсения Латрийского, жившего между VIII и Х веками.
Родился будущий Святой в богатой и знатной христианской семье в Константинополе. Император сделал Арсения военачальником и патрицием Киверриотским. Однажды, когда Святой плыл по морю с войском, начался шторм. Спастись удалось только Арсению.
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31 июля 2019, 19:00
Приняв постриг, Святой изнурял плоть веригами, бдением и постом. Затем он пришел на гору Латр в Малой Азии, где молитвой и крестным знамением умертвил вредоносного аспида. Потом преподобный переселился в ближнюю Келливорскую обитель, где его избрали игуменом.
В поисках одиночества, Арсений из монастыря удалился в пещеру, откуда прогнал зверей молитвой. Вскоре там собралась братия. Святой обычно сидел в тесной келье целую неделю, а в воскресенье принимал пищу и поучал братию.
Подвигами преподобный достиг такого совершенства, что своим жезлом превратил горькие воды в сладкие и сотворил много других чудес.

Аркадий Новоторжский

По церковному календарю 26 декабря поминают преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжеского.
Родился будущий Святой в простой благочестивой семье в городе Вязьма. Кроткий и целомудренный юноша, которого родители с детства научили молитве и послушанию, избрал юродство Христа ради своим подвигом.
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Питался Аркадий подаянием и спал, где придется. Особую одухотворенность и отрешенность от житейской суеты облику юноши придавали близость к природе и блаженная беззаботность. Его предсказания сбывались, советы были точны, а обличения вразумляли.
Аркадий, избегая человеческой славы, после нескольких чудес, совершенных по молитвам блаженного, удалился в верховья реки Тверцы, где помогал своему духовнику – преподобному Ефрему Новоторжскому в основании храма и монастыря.
В новоустроенной обители Аркадий принял монашество и взял на себя подвиг полного послушания духовному отцу. После кончины преподобного Ефрема, Святой продолжал жить по заветам наставника, пребывая в молитве, посте и молчании. Через несколько лет он мирно скончался. Произошло это 1077 году.

Именины

По церковному календарю 26 декабря именины отмечают Александр, Алексей, Арсений, Аркадий, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Евгений, Иван, Николай и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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