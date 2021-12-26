https://sputnik-georgia.ru/20211226/kazus-pod-novyy-god-263120115.html

Казус под Новый год

Казус под Новый год

Иногда непрошеный совет может вызвать стресс, потерю аппетита и дружбы... 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T16:01+0400

2021-12-26T16:01+0400

2021-12-26T16:01+0400

грузия

аналитика

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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Под Новый год у Кетино С-дзе произошло долгожданное и смущающее событие одновременно, оставившее легкий душевный дискомфорт.Дело в том, что сколько Кетино себя помнила, всегда у нее перед глазами мелькала тетя Цицо, бодрая одинокая пенсионерка, знающая всех и вся в их убане, городе и даже на планете в целом. Цицо была подругой матери Кетино и соседкой по лестничной площадке одновременно. И не было дня, чтоб она не сидела у них на кухне часа три, а то и больше, смакуя кофе и рассказывая последний выпуск уличных новостей, приправляя их новостями из политики.Потом мама умерла, а Цицо осталась бессменно на кухне. Приходила к Кетино к 10 часам и уходила поздно вечером. Приносила с собой символическое пеламуши или татара (блюда из виноградного сока - здесь и далее примеч. ред.), кулек семечек, привычно занимала свое место на угловом диванчике как раз напротив телевизора, вооружалась пультом и начинала комментировать поочередно новости.Потом на кухне появлялся заспанный Бадри, муж Кетино, говорил свое неизменное, утреннее:- Ва, Цицо, ты уже здесь? Аба, что у нас есть покушать?Кетино, уже выпроводившая детей в институт, привычно накладывала на поднос "легкий" завтрак для супруга и отправляла его в зал, к другому телевизору для лучшего пищеварения. Сама же начинала готовить три вида обеда по числу претенциозных едоков. А это еще та нескончаемая возня и карусель между раковиной и плитой.Цицо, надо отдать ей должное, иногда включалась в эту резательно-очистительную кутерьму и проворачивала нужное на мясорубке или крошила чеснок на еле различимые частички. Словом, Цицо была такой же непреложной частью кухни Кетино, как и привычная соковыжималка в углу под пеналом.Все было хорошо, если бы не одно слабое звено. Цицо не только резала петрушку или щелкала семечки перед телевизором, но и активно вмешивалась во все происходящее вокруг.- Кетино, так чашушули (мясное блюдо) никто не делает! Вот моя бабушка Макрина туда добавляла на кончике ножа реган.- Бадри его не любит, потому и не кладу.- А ты ему не говори. Сам не заметит. Он дальше своего футбола вообще ничего не замечает.Дальше следовала пространная лекция про бабушку Макрину и ее гастрономические изыски.Потом возникал неожиданно другой пассаж.- Кетино, ты опять надела эту короткую юбку?- Да я же дома.- Дома тоже надо быть в приличном виде. А эта юбка очень вызывающая. Просто бесстыдно выглядит на тебе. Где это видано замужней женщине носить юбку, еле прикрывающую колена? Куда катится мир?- Да ничего страшного в этом нет. Даже моя свекровь видела и ничего не сказала.- Это она тебя расстраивать не хотела. А я человек прямой, все в лицо говорю. Я не то, что некоторые, которые за спиной одно, а в лицо другое.Или вдруг возникала такая тема:- Что-то твой Тамаз мне не нравится. Бледный очень... - опубликовывает Цицо новое заявление, обещающее впереди богатое обсуждение.- Занимается много, - вздыхает Кетино, заправляя лобио. - Мой бедный мальчик. Одни глаза остались.- Вот это все вы, матери, виноваты. Балуете сыновей, и в итоге поколение наркоманов, наглых, избалованных маменькиных сынков! - голос Цицо набирает обороты.- Мой мальчик не наркоман! - оправдывается Кетино.- Пока не наркоман! - Цицо делает особое ударение на первом слове. - Ты все-таки проследи, с кем он общается.- Да я всех его друзей знаю. Хорошие мальчики из приличных семей.- Э, Кетино! Не слушаешь ты мои советы. Вот я говорила Нино, которая на остановке яблоки и вязанные носки продает, что ей муж изменяет. Не послушала меня. А у меня глаз-алмаз. Теперь одна торгует, без этого прилипалы. Некому сумки таскать.Кетино пыталась перевести разговор на что-то более нейтральное, но вскоре все повторялось по новой.Короче говоря, Цицо была как тот чемодан без ручки, трудно нести, но жалко бросить. Потому что Кетино с молоком матери впитала золотое слово "хатри" – уважение ко всем окружающим. Как сказать Цицо, старой, больной женщине с вечно ноющими суставами и периодически подскакивающим давлением, что она надоела хуже горькой редьки со своими непрошеными советами. Правильно, никак. Просто жить дальше под лейтмотив лишней раздражающей информации.И вот в один из последних дней уходящего года вдруг разразился скандал. Цицо сидела на своем почетном месте, попивала кофе, закусывала семечками, дабы достичь полного релакса. И вдруг зачем-то полезла в свою не первой молодости баулообразную сумку, с которой было связано несколько колоритных историй, рассказываемых Цицо по стопятому кругу.- Ааааа!!! Украли!!!- Что украли? - подскочила Кетино. Ложка полетела в кастрюлю, обдавая присутствующих фонтанчиком борщевой жижи. Но на это никто не обратил внимания.- Кошелек украли!.. - выдохнула Цицо, нервно перерывая сумку.- Надо все вытащить и посмотреть основательно.- Да что я своего кошелька не увижу. Такой гладкий, сам в руку ложился. Тридцать лари было. Двадцатка и десятка. Аааа! Что я буду делать???Кетино полезла под стол и под диванчик. Выгрузила оттуда старые кастрюли, которые давно собиралась выбросить, но все откладывала на потом. Даже заглянула под оттопыривающийся кусок линолиума. Кошелька нигде не было.Цицо причитала и стонала:- Ааа! Укралииии! Я на эти тридцать лари собиралась к Новому году сыра купить про запас. Потом орехи мне обещали по хорошей цене. Просто грех не взять. И что я буду делать??? - потом слезы как-то самоиспарились. - Это подруга твоя, Тина, прихватила. Рядом с моей сумкой сидела. И глаза у нее бегающие. А бегающие глаза - признак нечистой совести. Уж я точно знаю.- Тина моя подруга с детского сада. Она не могла взять, - защищала Кетино, заглядывая в самые труднодоступные углы кухни, заставленные всякой всячиной. Злосчастный кошелек нигде не маячил.- А может Тамаз его по ошибке со своим перепутал? - Цицо выдвинула свою версию.- Да что вы сегодня такое говорите? - возмутилась Кетино, в глубине души вспоминая всякие жуткие прогнозы про наркотики и распутную молодежь.Пошла в комнату Тамаза посмотреть, нет ли чего подозрительного.В догонку неслось.- Кетино, накапай мне валерьянки. Или скорую вызови. Мне плохо-о-о-о.Кетино рванулась назад, потянулась на полку за каплями.Тут на шум прибежал Бадри, теряя тапки.- Что случилось?!!- Украли!!! - рыдала Цицо. - Последние деньги украли. На Новый год откладывала.- Вах, кто эти деньги покушал, я его душу мотал! - разозлился Бадри. - Надо полицию вызвать, пока отпечатки свежие.Цицо испуганно посмотрела на Бадри.- А я всю сумку уже перетрусила. Значит, и отпечатки уже все… Замазались.Кетино протянула ей капли. Потом, услышав про полицию, почему-то затормозила и залпом опрокинула стакан. Пошла искать мобильный, который, как помнила, оставила в прихожей.В темноте наступила на что-то плоское и мягкое, вскрикнула, включила свет. На полу валялся выпотрошенный кошелек Цицо, а рядом с лужицей рвоты их болонка Хатико. Изо рта у нее торчал уголок десятки.- Вай, что ты наделала, противная собака! - и попыталась спасти купюру. Но на ладони остался только уголок с частью цифр.Цицо подскочила, чтобы спасти свои кровные. Увы, уже было поздно…С этого дня Цицо глобально обиделась на Кетино, которая не умеет воспитывать ни детей, ни собак, и больше к соседке ни ногой. Кетино пыталась компенсировать потерю, но Цицо гордо отказалась.Так что Новый год Кетино теперь будет встречать без ценных указаний и советов. Привыкает к новой реальности и думает, что Хатико надо купить новый поводок в честь такого случая. Давно пора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили