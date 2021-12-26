Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211226/minzdrav-gruzii-ne-podderzhit-otkrytie-nochnykh-klubov-263167263.html
Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов
Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов
Новый штамм быстро распространяется и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, заявила замминистра 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T20:42+0400
2021-12-26T21:41+0400
общество
новости
грузия
минздрав грузии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24058/55/240585545_0:110:2000:1235_1920x0_80_0_0_4e1efc31b2a81ea445184ee05c49b571.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Риски пандемии очень велики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", в связи с чем Минздрав Грузии не поддерживает открытие ночных клубов, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.Несмотря на запрет, 17 декабря после более полуторагодового перерыва некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу. Как заявило их руководство, работают они с соблюдением всех мер безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса.Спустя неделю, 24 декабря, Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, которые решились принимать посетителей. Как написала владелица Bassiani Наджа Орашвили, государство хочет уничтожить индустрию.В свою очередь, эпидемиологи говорят, что открытие ночных клубов нужно отложить из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в Грузии.По словам Габуния, какое-то время нужно потерпеть и воздержаться от подобных развлечений.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние несколько недель относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. Однако все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 50-60 человек в сутки.В Тбилиси опечатывают ночные клубы &gt;&gt;По прогнозам эпидемиологов, с появлением "омикрона" в стране может произойти новая вспышка пандемии.Первый случай "омикрона" был выявлен в Грузии 20 декабря. За несколько случаев их количество увеличилось до 51.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24058/55/240585545_104:0:1897:1345_1920x0_80_0_0_57d6ddb1639e444f7db648ed37716c07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов

20:42 26.12.2021 (обновлено: 21:41 26.12.2021)
© photo: Sputnik / Shota NozadzeКлуб "Бассиани" после спецоперации
Клуб Бассиани после спецоперации - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© photo: Sputnik / Shota Nozadze
Подписаться на
Новый штамм быстро распространяется и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Риски пандемии очень велики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", в связи с чем Минздрав Грузии не поддерживает открытие ночных клубов, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.
Несмотря на запрет, 17 декабря после более полуторагодового перерыва некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу. Как заявило их руководство, работают они с соблюдением всех мер безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса.
Спустя неделю, 24 декабря, Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, которые решились принимать посетителей. Как написала владелица Bassiani Наджа Орашвили, государство хочет уничтожить индустрию.
В свою очередь, эпидемиологи говорят, что открытие ночных клубов нужно отложить из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в Грузии.

"Новый штамм быстро распространяется, и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, поэтому министерство здравоохранения не может поддержать их открытие", - заявила Габуния.

По словам Габуния, какое-то время нужно потерпеть и воздержаться от подобных развлечений.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние несколько недель относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. Однако все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 50-60 человек в сутки.
В Тбилиси опечатывают ночные клубы >>
По прогнозам эпидемиологов, с появлением "омикрона" в стране может произойти новая вспышка пандемии.
Первый случай "омикрона" был выявлен в Грузии 20 декабря. За несколько случаев их количество увеличилось до 51.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:46В Телави сгорела главная новогодняя елка города
22:41Антиваксеры против "зеленого статуса" и ковид-ограничений в Грузии - видео
21:26Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды
20:42Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов
19:41Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
19:09Курортный Батуми в новогодних огнях: праздник к нам приходит - видео
18:32За два года более семи тысяч семей перемещенных лиц в Грузии получили жилье
18:02Российский цирк застрял на Верхнем Ларсе и перенес выступления в Тбилиси на январь
17:33Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей
17:01"Лыжный патруль" будет следить за порядком на высокогорных курортах Грузии
16:33В Грузии снизилась смертность на рабочих местах - министр
16:01Казус под Новый год
14:34Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ
13:34Бывшего мэра Поти отправили в тюрьму на восемь лет
12:31Заключенным могут разрешить общаться с членами семьи, сидящими за решеткой
12:02Кто стал самым популярным королевским ребенком?
11:44Черные дыры и бури на Юпитере: лучшие фото космоса уходящего года
11:31"Лживые обвинения": "Газпром" ответил критикам из Европы
11:03Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 1 661
10:04Названы главные темы на переговорах России и НАТО