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Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов
Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов
Новый штамм быстро распространяется и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, заявила замминистра 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T20:42+0400
2021-12-26T20:42+0400
2021-12-26T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Риски пандемии очень велики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", в связи с чем Минздрав Грузии не поддерживает открытие ночных клубов, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.Несмотря на запрет, 17 декабря после более полуторагодового перерыва некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу. Как заявило их руководство, работают они с соблюдением всех мер безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса.Спустя неделю, 24 декабря, Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, которые решились принимать посетителей. Как написала владелица Bassiani Наджа Орашвили, государство хочет уничтожить индустрию.В свою очередь, эпидемиологи говорят, что открытие ночных клубов нужно отложить из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в Грузии.По словам Габуния, какое-то время нужно потерпеть и воздержаться от подобных развлечений.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние несколько недель относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. Однако все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 50-60 человек в сутки.В Тбилиси опечатывают ночные клубы >>По прогнозам эпидемиологов, с появлением "омикрона" в стране может произойти новая вспышка пандемии.Первый случай "омикрона" был выявлен в Грузии 20 декабря. За несколько случаев их количество увеличилось до 51.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19
Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов
20:42 26.12.2021 (обновлено: 21:41 26.12.2021)
Новый штамм быстро распространяется и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Риски пандемии очень велики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", в связи с чем Минздрав Грузии не поддерживает открытие ночных клубов, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.
Несмотря на запрет, 17 декабря после более полуторагодового перерыва некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу. Как заявило их руководство, работают они с соблюдением всех мер безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса.
Спустя неделю, 24 декабря, Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, которые решились принимать посетителей. Как написала владелица Bassiani Наджа Орашвили, государство хочет уничтожить индустрию.
В свою очередь, эпидемиологи говорят, что открытие ночных клубов нужно отложить из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в Грузии.
"Новый штамм быстро распространяется, и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, поэтому министерство здравоохранения не может поддержать их открытие", - заявила Габуния.
По словам Габуния, какое-то время нужно потерпеть и воздержаться от подобных развлечений.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние несколько недель относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. Однако все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 50-60 человек в сутки.
По прогнозам эпидемиологов, с появлением "омикрона" в стране может произойти новая вспышка пандемии.
Первый случай "омикрона" был выявлен в Грузии 20 декабря. За несколько случаев их количество увеличилось до 51.
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