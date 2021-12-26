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В Грузии снизилась смертность на рабочих местах - министр
В Грузии снизилась смертность на рабочих местах - министр
Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и соблюдение рабочего графика, отметила министр 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T16:33+0400
2021-12-26T16:33+0400
2021-12-26T16:49+0400
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минздрав грузии
екатерина тикарадзе
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Количество несчастных случаев на производстве в Грузии в 2021 году снизилось на 18% по сравнению с 2020 годом, заявила министр здравоохранения, труда, беженцев и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на презентации годового отчета.Представленный отчет стал последним для Екатерины Тикарадзе в качестве министра здравоохранения Грузии. На брифинге в центральном офисе "Грузинской мечты" 9 декабря министр здравоохранения заявила, что оставляет свой пост в конце месяца, однако продолжит работу в политсовете правящей партии.По словам министра, после трех лет довольно интенсивной работы она провела консультации с премьер-министром и останется в руководстве партией.По словам главы ведомства, число несчастных случаев на производстве снизилось на 29% по сравнению с 2019 годом, также увеличилась интенсивность проверок инспекции труда, частота выявления нарушений и своевременного реагирования на них.В Грузии многие годы серьезно стоит проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.Талаквадзе вместо Тикарадзе? Кто станет новым главой Минздрава Грузии >>Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.Инспекторы могут в любое время дня и ночи без предварительного предупреждения проверять абсолютно все компании страны. До этого мандант у инспекции труда был ограниченным: закон действовал лишь на предприятия, занимающиеся тяжелыми, вредными и опасными работами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, екатерина тикарадзе
В Грузии снизилась смертность на рабочих местах - министр
16:33 26.12.2021 (обновлено: 16:49 26.12.2021)
Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и соблюдение рабочего графика, отметила министр
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Количество несчастных случаев на производстве в Грузии в 2021 году снизилось на 18% по сравнению с 2020 годом, заявила министр здравоохранения, труда, беженцев и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на презентации годового отчета.
Представленный отчет стал последним для Екатерины Тикарадзе в качестве министра здравоохранения Грузии. На брифинге в центральном офисе "Грузинской мечты" 9 декабря министр здравоохранения заявила, что оставляет свой пост в конце месяца, однако продолжит работу в политсовете правящей партии.
По словам министра, после трех лет довольно интенсивной работы она провела консультации с премьер-министром и останется в руководстве партией.
"В рамках реформы трудового законодательства в 2020 году был сделан важный шаг - принят закон Грузии "Об инспекции труда", на основании которого с 1 января 2021 года была создана Служба инспекции труда", - заявила Тикарадзе.
По словам главы ведомства, число несчастных случаев на производстве снизилось на 29% по сравнению с 2019 годом, также увеличилась интенсивность проверок инспекции труда, частота выявления нарушений и своевременного реагирования на них.
В Грузии многие годы серьезно стоит проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.
Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.
Инспекторы могут в любое время дня и ночи без предварительного предупреждения проверять абсолютно все компании страны. До этого мандант у инспекции труда был ограниченным: закон действовал лишь на предприятия, занимающиеся тяжелыми, вредными и опасными работами.
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