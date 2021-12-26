https://sputnik-georgia.ru/20211226/za-dva-goda-bolee-semi-tysyach-semey-peremeschennykh-lits-v-gruzii-poluchili-zhile-263165668.html

За два года более семи тысяч семей перемещенных лиц в Грузии получили жилье

За два года более семи тысяч семей перемещенных лиц в Грузии получили жилье

С 2012 года более 27 тысяч семей вынужденных переселенцев обеспечены жильем или легализовали жилые помещения 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T18:32+0400

2021-12-26T18:32+0400

2021-12-26T18:32+0400

общество

новости

грузия

жилье для вынужденных переселенцев

екатерина тикарадзе

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Несмотря на пандемию, в 2020-2021 годах более 7 тысяч семей вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц получили новое жилье от государства, заявила министр здравоохранения, труда, беженцев и социальной защиты Екатерина Тикарадзе, представляя годовой отчет.Как отметила министр, в ближайшие два года это число планируется удвоить.По словам министра, успешному процессу обеспечения жильем семей вынужденных переселенцев способствовало выделение дополнительных финансовых ресурсов из государственного бюджета и внедрение различных целевых проектов.Согласно официальным данным, с 2012 года более 27 тысяч семей вынужденных переселенцев обеспечены жильем или легализовали жилые помещения.Сотни семей вынужденно перемещенных лиц в Грузии получат дома в деревне >>На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Для того чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы - от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев, екатерина тикарадзе