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Заключенные в Грузии – кто они: последние данные
Заключенные в Грузии – кто они: последние данные
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 166 осужденных 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T09:01+0400
2021-12-26T09:01+0400
2021-12-26T09:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. По данным на 1 ноября, в грузинских тюрьмах находился 9 341 человек, из которых 338 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузиии (Сакстат).Общее число заключенных в Грузии на 1 ноября составляло 0,25% населения страны.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 32 несовершеннолетних и 63 человека старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержаться в тюрьмах №15 в Рустави и в Глданской тюрьме.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на первое ноября в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 18 несовершеннолетних и 11 лиц старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 166 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в Грузинских тюрьмахВсего на 1 ноября в тюрьмах Грузии находились 563 гражданина 46 иностранных государств, что составляет 6% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит трое несовершеннолетних иностранцев и 52 женщины.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане Азербайджана, России, Украины и Армении.Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Кроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 18,5 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.Основная часть из них – мужчины. Кроме того условно свои сроки отбывает 898 женщин и 71 несовершеннолетний.При этом на условном сроке находится 254 иностранца, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Великобритании и Италии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тюрьма
Заключенные в Грузии – кто они: последние данные
09:01 26.12.2021 (обновлено: 09:30 26.12.2021)
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 166 осужденных
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. По данным на 1 ноября, в грузинских тюрьмах находился 9 341 человек, из которых 338 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузиии (Сакстат).
Общее число заключенных в Грузии на 1 ноября составляло 0,25% населения страны.
Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 32 несовершеннолетних и 63 человека старше 70 лет.
Наибольшее число осужденных содержаться в тюрьмах №15 в Рустави и в Глданской тюрьме.
Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на первое ноября в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 18 несовершеннолетних и 11 лиц старше 70 лет.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 166 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.
Иностранцы в Грузинских тюрьмах
Всего на 1 ноября в тюрьмах Грузии находились 563 гражданина 46 иностранных государств, что составляет 6% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит трое несовершеннолетних иностранцев и 52 женщины.
Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане Азербайджана, России, Украины и Армении.
Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.
Кроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 18,5 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.
Основная часть из них – мужчины. Кроме того условно свои сроки отбывает 898 женщин и 71 несовершеннолетний.
При этом на условном сроке находится 254 иностранца, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Великобритании и Италии.
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