https://sputnik-georgia.ru/20211226/zaklyuchennye-v-gruzii--kto-oni-poslednie-dannye-263156722.html

Заключенные в Грузии – кто они: последние данные

Заключенные в Грузии – кто они: последние данные

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 166 осужденных 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T09:01+0400

2021-12-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. По данным на 1 ноября, в грузинских тюрьмах находился 9 341 человек, из которых 338 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузиии (Сакстат).Общее число заключенных в Грузии на 1 ноября составляло 0,25% населения страны.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 32 несовершеннолетних и 63 человека старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержаться в тюрьмах №15 в Рустави и в Глданской тюрьме.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на первое ноября в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 18 несовершеннолетних и 11 лиц старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 166 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в Грузинских тюрьмахВсего на 1 ноября в тюрьмах Грузии находились 563 гражданина 46 иностранных государств, что составляет 6% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит трое несовершеннолетних иностранцев и 52 женщины.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане Азербайджана, России, Украины и Армении.Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Кроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 18,5 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.Основная часть из них – мужчины. Кроме того условно свои сроки отбывает 898 женщин и 71 несовершеннолетний.При этом на условном сроке находится 254 иностранца, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Великобритании и Италии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211124/grazhdaninu-nigerii-grozit-do-12-let-tyurmy-v-gruzii-za-moshennichestvo-i-otmyvanie-deneg-262343599.html

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общество, новости, грузия, тюрьма