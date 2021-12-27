https://sputnik-georgia.ru/20211227/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-986-263171789.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986

За последние 24 часа от коронавируса скончался 71 человек, вылечились 3 193 пациента, а с начала пандемии – 885 056 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T10:57+0400

2021-12-27T10:57+0400

2021-12-27T11:07+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1a/262383688_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6667d3010302b665caaf55887252d6de.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 986. Скончался 71 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 925 354 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 193 человека, с начала пандемии – 885 056. Скончались 13 583.Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии>>За сутки сделано 19 701 тест, в том числе 12 838 на антиген и 6 863 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5%, за последние 14 дней – 5,86%, за последние семь дней – 5,13%.К этому времени в Грузии сделано 2 466 815 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 502.В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах – 5 070, в ковид-гостиницах – 903.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19