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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986
За последние 24 часа от коронавируса скончался 71 человек, вылечились 3 193 пациента, а с начала пандемии – 885 056 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T10:57+0400
2021-12-27T10:57+0400
2021-12-27T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 986. Скончался 71 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 925 354 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 193 человека, с начала пандемии – 885 056. Скончались 13 583.Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии>>За сутки сделано 19 701 тест, в том числе 12 838 на антиген и 6 863 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5%, за последние 14 дней – 5,86%, за последние семь дней – 5,13%.К этому времени в Грузии сделано 2 466 815 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 502.В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах – 5 070, в ковид-гостиницах – 903.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986
10:57 27.12.2021 (обновлено: 11:07 27.12.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончался 71 человек, вылечились 3 193 пациента, а с начала пандемии – 885 056
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 986. Скончался 71 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 925 354 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 193 человека, с начала пандемии – 885 056. Скончались 13 583.
За сутки сделано 19 701 тест, в том числе 12 838 на антиген и 6 863 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 5%, за последние 14 дней – 5,86%, за последние семь дней – 5,13%.
К этому времени в Грузии сделано 2 466 815 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 502.
В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах – 5 070, в ковид-гостиницах – 903.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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