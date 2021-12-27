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Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии

Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии

Процент реинфицирования при "омикроне" будет довольно высок, поэтому государство должно быть готово к любому сценарию, заявил иммунолог 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T07:32+0400

2021-12-27T07:32+0400

2021-12-27T08:18+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим в Грузии со второй половины января, считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.По его словам, в случае "омикрона" риск госпитализации на 50-70% ниже. При этом, как отмечает иммунолог, процент реинфицирования будет довольно высок, поэтому государство должно быть готово к развитию любого сценария.Сейчас в Грузии около 50 пациентов. Будут приняты все меры для предотвращения распространения "Омикрона", их контакты исследуют, пытаются изолировать, но мир показал, что это невозможно, – сказал руководитель инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, из-за штамма "Омикрон" ожидается резкое увеличение количества заболевших.Число заболевших омикроном в Грузии продолжает расти >>Как отметил в беседе с журналистами директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, как только "омикрон" станет доминирующим штаммом, число ежедневных случаев может увеличиться до 10 тысяч.По данным на утро 26 декабря в Грузии зарегистрирован 51 случай инфицирования "омикроном". Первый случай заражения был выявлен в стране 20 декабря. Новый штамм обнаружили у двух граждан Грузии, которые недавно вернулись из Дубая и США. Речь идет о 24-летней молодой женщине и 26-летнем мужчине. Оба инфицированных прошли полный курс вакцинации и не нуждаются в госпитализации.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 924 368 случаев заражения, выздоровели 881 863 человека, скончались 13 512.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19