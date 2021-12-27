https://sputnik-georgia.ru/20211227/gorsobranie-tbilisi-odobrilo-novye-tarify-na-transport-263197613.html

Горсобрание Тбилиси одобрило новые тарифы на транспорт

Горсобрание Тбилиси одобрило новые тарифы на транспорт

На граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменение оплаты поездки на транспорте не распространяются 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T23:56+0400

2021-12-27T23:56+0400

2021-12-28T00:33+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Общественный транспорт Тбилиси переходит на безлимитную или абонементную систему оплаты за проезд с 1 февраля 2022 года, такое решение в понедельник вечером приняли депутаты городского собрания (сакребуло).Согласно поправкам в соответствующее постановление сакребуло, стоимость проезда на автобусах, микроавтобусах, канатной дороге "Университет-Багеби", а также в метро будет оплачиваться по новой системе.Жители Тбилиси и раньше использовали систему оплаты, согласно которой, проезд в метро, автобусе или микроавтобусе (маршрутном такси) следовало оплачивать только один раз, если интервал пользования не превышал 90 минут и стоимость проезда была 50 тетри. После вступления в силу изменений в тарифах, минимальный проезд на этих видах транспорта обойдется в 1 лари.Следует отметить, что на граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами.Одноразовый проезд в метро и автобусах Тбилиси подорожает вдвое >>Стоимость временных абонементов следующая : 1 день - 3 лари; неделя - 20 лари; месяц - 40 лари; три месяца - 100 лари; шесть месяцев - 150 лари, год - 250 лари.При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут, однако действующая проездная карта должна быть зафиксирована в начале каждой последующей поездки.

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общество, новости, грузия, тбилиси, тарифы, общественный транспорт тбилиси