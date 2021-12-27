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https://sputnik-georgia.ru/20211227/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-dekabrya-2021-263119658.html
Какой сегодня церковный праздник: 27 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 27 декабря 2021
По православному церковному календарю 27 декабря 2021 отмечают день памяти святых Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана, Феотиха и других 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T01:00+0400
2021-12-27T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Фирс, Левкий и КаллиникПо церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, пострадавших за веру в Кесарии Вифинской при императоре Декии (249-251). Святого Левкия, обвинившего правителя Кумврикия в несправедливом преследовании христиан, после жестоких истязаний зарубили мечом.Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням &gt;&gt;&gt;К жестоким пыткам приговорили и святого Фирса. С Божьего изволения он перенес их невредимо и мирно скончался. Языческого жреца Каллиника, уверовавшего во Христа, видя мужество и чудеса святого Фирса, зарубили мечом.Святые мученикиПо церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, пострадавших за веру в городе Антиное (Египт), при императоре Диоклетиане (284-305).До обращения в христианство святой Ариан сам преследовал христиан, в том числе мучеников Аполлония и Филимона. Аполлоний, испугавшись предстоящих страданий, сначала упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам за него.Но Филимон неожиданно исповедал себя христианином, и Аполлоний, раскаявшись, поступил так же. Оба мученика после пыток были казнены.Ариан, вылечив свой раненый глаз прахом с могилы Филимона, раскаялся и крестился со всей семьей и телохранителями, старшим из которых был Феотих. Их всех предали смерти. Произошло это в 287 году.ИмениныПо церковному календарю 27 декабря именины отмечают Ипатий, Иларион, Зосима, Николай и Филимон.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 27 декабря 2021

01:00 27.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПравославные верующие отмечают праздник Гиоргоба в соборе Кашвети 23 ноября 2020 года
Православные верующие отмечают праздник Гиоргоба в соборе Кашвети 23 ноября 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 27 декабря 2021 отмечают день памяти святых Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана, Феотиха и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Фирс, Левкий и Каллиник

По церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, пострадавших за веру в Кесарии Вифинской при императоре Декии (249-251). Святого Левкия, обвинившего правителя Кумврикия в несправедливом преследовании христиан, после жестоких истязаний зарубили мечом.
Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням >>>
К жестоким пыткам приговорили и святого Фирса. С Божьего изволения он перенес их невредимо и мирно скончался. Языческого жреца Каллиника, уверовавшего во Христа, видя мужество и чудеса святого Фирса, зарубили мечом.

Святые мученики

По церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, пострадавших за веру в городе Антиное (Египт), при императоре Диоклетиане (284-305).
© photo: Sputnik / StringerВерующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
© photo: Sputnik / Stringer
До обращения в христианство святой Ариан сам преследовал христиан, в том числе мучеников Аполлония и Филимона. Аполлоний, испугавшись предстоящих страданий, сначала упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам за него.
Но Филимон неожиданно исповедал себя христианином, и Аполлоний, раскаявшись, поступил так же. Оба мученика после пыток были казнены.
Ариан, вылечив свой раненый глаз прахом с могилы Филимона, раскаялся и крестился со всей семьей и телохранителями, старшим из которых был Феотих. Их всех предали смерти. Произошло это в 287 году.

Именины

По церковному календарю 27 декабря именины отмечают Ипатий, Иларион, Зосима, Николай и Филимон.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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