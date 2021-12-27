https://sputnik-georgia.ru/20211227/kovid-statistika-gruzii-smertnost-ostaetsya-vysokoy-263175027.html

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

В клиниках Грузии к этому времени 1 269 тяжелых ковид-пациентов, из них 294 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T12:29+0400

2021-12-27T12:29+0400

2021-12-27T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 986 новых случаев инфицирования COVID-19, скончался 71 пациент, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 925 254 случая заболевания коронавирусом, 13 583 стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 193 человека, с начала пандемии – 885 056.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 542 новых случая инфицирования.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986>>В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 118, Аджария – 95, Самегрело - Земо Сванети – 54, Кахети – 52, Шида Картли – 30, Квемо Картли – 30, Гурия – 25, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 15, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.На данный момент в Грузии 26 689 активных случаев заболевания, 5 070 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 269 пациентов тяжелое, из них 294 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 903 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 20 716 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 43 человека, в самоизоляции – 31 854.В Грузии за последние сутки сделано 19 701 тест на коронавирус: 12 838 – на антиген и 6 863 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 26 декабря, составляет 5,0%, за две недели – 5,86%, за семь дней – 5,13%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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