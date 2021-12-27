https://sputnik-georgia.ru/20211227/ministr-u-zhiteley-mestiya-net-nuzhdy-zanimatsya-nelegalnym-mayningom-kriptovalyuty-263191833.html

Министр: у жителей Местия нет нужды заниматься нелегальным майнингом криптовалюты

Министр: у жителей Местия нет нужды заниматься нелегальным майнингом криптовалюты

Из-за большого количества майнеров в высокогорье Грузии потребление электроэнергии выросло почти в 3,5 раза

2021-12-27T19:47+0400

2021-12-27T19:47+0400

2021-12-27T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Высокогорная Местия настолько хорошо развивается с туристической точки зрения, что у местных жителей нет нужды в такой нелегальной деятельности, как майнинг криптовалюты, заявила на брифинге после заседания правительства министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.Жители Местийского муниципалитета (высокогорный край – Сванети) в последнее время получают электроэнергию по графику, что вызвано перегруженностью и повреждением сетей из-за рекордно возросшей в регионе потребности в электроэнергии для майнинга криптовалюты.По словам министра, правительство делает все возможное, чтобы беспрерывное и качественное электроснабжение обеспечивалось своевременно в течение 24 часов в масштабах всей страны. Однако, процесс сталкивается с определенными вызовами в муниципалитете Местия.По информации компании Energo-Pro Georgia, поставляющей электроэнергию в регионы Грузии, для круглосуточного обеспечения населения Местия необходимо 7 мегаватт электроэнергии, тогда как сегодня муниципалитет потребляет до 27 мегаватт электроэнергии, что вызвано, в основном, большим количеством майнеров. По сравнению с показателями прошлых годов, потребление в этом году выросло на 237%.Появление большого количества майнинговых ферм именно в Местия связано с низкими тарифами на электроэнергию, установленными для жителей высокогорного региона. Благодаря специальным льготам, электроэнергию население получает бесплатно, за свет платят только зарегистрированные предприниматели.Как сделать майнинг вновь привлекательным - итоги саммита в Тбилиси >>Тревогу забили местные власти и призвали жителей отказаться от майнинга, так как это грозит муниципалитету тем, что он останется без света."Нам действительно угрожает полное затемнение муниципалитета, что будет сопровождаться не только бытовым дискомфортом, но и провалом туристического сезона. В период пандемии, на фоне и без того сократившегося туристического потока, это будет очень большим ударом по нашим жителям", - говорится в заявлении мэрии Местия.На сегодня повреждена линия от Ингури ГЭС, и поставка электроэнергии осуществлялась по альтернативной линии Ладжанури, которая также была повреждена. Для сохранения существующей сети Energo-Pro Georgia приходится снижать нагрузку и поставлять населению электроэнергию по графику, до тех пор пока линия не будет восстановлена.В мэрии Местия призвали жителей проявлять гражданскую ответственность, отключить майнеры и вернуться к нормальному ритму жизни, где никому не стыдно смотреть в глаза друг другу.Майнинг по-грузински: шанс стать миллионером >>Криптовалюта – виртуальные деньги, майнер – добывающий ее компьютер, процесс производства виртуальных денег называют майнингом, а майнинг-пул – посредник, который эти мощности объединяет в одном пространстве.Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембрижского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, сванети, energo-pro georgia, ингури гэс, биткоин, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, натия турнава