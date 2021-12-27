https://sputnik-georgia.ru/20211227/obvinyaemyy-v-ubiystve-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-priznal-vinu-263192766.html

Обвиняемый в убийстве сына вора в законе в Тбилиси признал вину

Обвиняемый в убийстве сына вора в законе в Тбилиси признал вину

В убийстве сына вора в законе "Лапши" в центре Тбилиси признался лишь один подсудимый 27.12.2021, Sputnik Грузия

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тбилисский городской суд

нико кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Один из обвиняемых в убийстве 22-летнего программиста Ники Кварацхелия Алеко (Ако) Челидзе в Тбилиси признал свою вину на предварительном слушании в Тбилисском городском суде в понедельник.Обвиняемые в убийстве Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были задержаны во время спецоперации в пригороде Тбилиси Цхнети в заброшенном доме 7 октября. Челидзе и Кавиладзе грозит от 13 до 17 лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.Кавиладзе не признал себя виновным ни одному из двух предъявленных обвинений. Он заявил, что виновен лишь в недонесении о преступлении."Мне непонятно и невообразимо, как два человека одновременно должны носить одно оружие. Непонятно и абсурдно... Я виновен в том, что не пошел в полицию и не сообщил о том, что произошло", - сказал Кавиладзе.Убийство произошло на одной из центральных улиц Тбилиси 15 сентября. В направление сына вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", молодого программиста Ники Кварацхелия было выпущено более десяти пуль."Мне плохо" - обвиняемый в убийстве беременной жены раскаивается>>Подозреваемые в убийстве были идентифицированы по записям видеокамер.Сам молодой человек отношения к преступному миру не имел. Он являлся одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов "до 30 лет", составленный грузинским изданием Forbes.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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