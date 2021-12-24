https://sputnik-georgia.ru/20211224/mne-plokho---obvinyaemyy-v-ubiystve-beremennoy-zheny-raskaivaetsya-263132006.html

"Мне плохо" - обвиняемый в убийстве беременной жены раскаивается

"Мне плохо" - обвиняемый в убийстве беременной жены раскаивается

23-летний житель Тбилиси привлечен к уголовной ответственности за убийство беременной жены с особой жестокостью

2021-12-24T16:13+0400

2021-12-24T16:13+0400

2021-12-24T16:38+0400

новости

грузия

убийство

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058962_0:187:3068:1913_1920x0_80_0_0_e47e76c523369918feee394600b9a339.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Гоге Гзиришвили, обвиняемому в убийстве беременной жены в Тбилиси, сообщает Первый канал.Женщина на пятом месяце беременности была убита мужем 22 декабря. После случившегося 23-летний Гзиришвили сам вызвал полицию и сдался.Жестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение>>Следствие установило, что мужчина нанес своей жене до 30 ножевых ранений.Применить к обвиняемому в качестве меры пресечения заключение под стражу потребовало обвинение. По словам прокурора, есть вероятность того, что обвиняемый может скрыться, уничтожить улики или повторно совершить преступление.Адвокат Гзиришвили согласился с ходатайством прокурора."Как только я осознал, что сделал, сразу же позвонил и вызвал полицию. Я виноват. Мне плохо", - сказал обвиняемый на суде.Мужчина обвиняется в умышленном убийства члена семьи, совершенном с особой жестокостью. В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Предварительное слушание по делу состоится 14 февраля.На данный момент, задержанному назначили психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости.Обвинение не уточняет, что стало причиной убийства, но как выяснили СМИ, это могли стать финансовые проблемы. Деньги в семье зарабатывала супруга, продавая свои поделки. У супругов остался полуторагодовалый ребенок, на глазах которого и было совершено убийство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/zhestokoe-ubiystvo-v-tbilisi-beremennoy-zhenschine-pererezali-gorlo-263077872.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, убийство, суд