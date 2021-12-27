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"Огромная ответственность" – Азарашвили о назначении главой Минздрава Грузии
"Огромная ответственность" – Азарашвили о назначении главой Минздрава Грузии
Новый министр здравоохранения Грузии уверен, что справится с управлением ведомства в столь сложный период
2021-12-27T11:32+0400
2021-12-27T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Новый министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили выразил уверенность, что при поддержке правительства в целом справится с руководством ведомства, которое стоит перед огромными вызовами.Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, представляя Азарашвили в качестве нового члена правительства, заявил, что он является очень хорошим и сильным менеджером.Азарашвили сменил Екатерину Тикарадзе, которая возглавляла министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с июня 2019. Она объявила о том, что покидает министерство 9 декабря. При этом отметила, что остается членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили>>"Я уверен, что при вашей (премьер-министра – ред.) поддержке и поддержке команды правительства мы сможем в краткосрочный период достичь существенного и важного успеха", – отметил Азарашвили.У Азарашвили большой опыт работы банкиром, проработал в банковской системе с 2000 по 2020 год. Далее возглавлял тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени", государственный военный научно-технический центр "Дельта". Со 2 февраля 2021 года был заместителем министра обороны Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси
"Огромная ответственность" – Азарашвили о назначении главой Минздрава Грузии
11:32 27.12.2021 (обновлено: 12:01 27.12.2021)
Зураб Азарашвили заявил, что рассчитывает на поддержку всего правительства
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Новый министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили выразил уверенность, что при поддержке правительства в целом справится с руководством ведомства, которое стоит перед огромными вызовами.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, представляя Азарашвили в качестве нового члена правительства, заявил, что он является очень хорошим и сильным менеджером.
"В первую очень огромное спасибо, господин премьер, за огромное доверие, которое вы проявили по отношению ко мне. Для меня огромная ответственность управлять ведомством, полным огромными вызовами", – заявил Азарашвили.
Азарашвили сменил Екатерину Тикарадзе, которая возглавляла министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с июня 2019. Она объявила о том, что покидает министерство 9 декабря. При этом отметила, что остается членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Я уверен, что при вашей (премьер-министра – ред.) поддержке и поддержке команды правительства мы сможем в краткосрочный период достичь существенного и важного успеха", – отметил Азарашвили.
У Азарашвили большой опыт работы банкиром, проработал в банковской системе с 2000 по 2020 год. Далее возглавлял тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени", государственный военный научно-технический центр "Дельта". Со 2 февраля 2021 года был заместителем министра обороны Грузии.
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