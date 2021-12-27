https://sputnik-georgia.ru/20211227/ogromnaya-otvetstvennost---azarashvili-o-naznachenii-glavoy-minzdrava-gruzii--263174160.html

"Огромная ответственность" – Азарашвили о назначении главой Минздрава Грузии

"Огромная ответственность" – Азарашвили о назначении главой Минздрава Грузии

Новый министр здравоохранения Грузии уверен, что справится с управлением ведомства в столь сложный период

2021-12-27T11:32+0400

2021-12-27T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Новый министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили выразил уверенность, что при поддержке правительства в целом справится с руководством ведомства, которое стоит перед огромными вызовами.Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, представляя Азарашвили в качестве нового члена правительства, заявил, что он является очень хорошим и сильным менеджером.Азарашвили сменил Екатерину Тикарадзе, которая возглавляла министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с июня 2019. Она объявила о том, что покидает министерство 9 декабря. При этом отметила, что остается членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили>>"Я уверен, что при вашей (премьер-министра – ред.) поддержке и поддержке команды правительства мы сможем в краткосрочный период достичь существенного и важного успеха", – отметил Азарашвили.У Азарашвили большой опыт работы банкиром, проработал в банковской системе с 2000 по 2020 год. Далее возглавлял тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени", государственный военный научно-технический центр "Дельта". Со 2 февраля 2021 года был заместителем министра обороны Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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