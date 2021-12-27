https://sputnik-georgia.ru/20211227/minzdrav-gruzii-vozglavil-zurab-azarashvili-263173398.html

Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили

Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили

Новым министром здравоохранения Грузии стал бывший банкир и один из руководителей министерства обороны 27.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал нового министра здравоохранения Грузии – им стал бывший замминистра обороны страны Зураб Азарашвили. По словам премьера, Азарашвили зарекомендовал себя как хороший менеджер."Он является магистром бизнес-администрирования. У него есть огромный опыт управления финансами. Является очень хорошим, сильным менеджером. Мы убедились в этом, когда я был министром обороны. Тогда господин Зураб был руководителем "Дельта" (государственный военный научно-технический центр – ред.)", – сказал Гарибашвили.Кроме того, Азарашвили возглавлял тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени"."Под его непосредственным руководством был осуществлен не один важный проект, каким является возрождения грузинской авиации. И многие другие проекты, которые связаны с усилением нашим Сил обороны, усилением военной промышленности и т. д.", – отметил Гарибашвили."Огромная ответственность" - Азарашвили о назначении главой Минздрава Грузии>>По его словам, Азарашвили является крайне добросовестным, образованным человеком. Он вырос в семье врача. "Он, безусловно, хорошо осознает те вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, нашим населением... Он отец пятерых детей, и я думаю, что господин Зураб будет очень успешным министром, и еще раз хочу пожелать ему удачи", – заявил премьер. Почему глава Минздрава Грузии подала в отставку – мнения политиков расходятся>>Он подчеркнул важность управления министерством с бюджетом в 6 миллиардов лари, что является третью всего бюджета. "Естественно, нам нужен очень опытный кадр в этом направлении, и, я думаю, что именно он таким и является", – подчеркнул Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили