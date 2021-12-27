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Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета останется вечным
Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета останется вечным
На Олимпиаде в Токио Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T20:34+0400
2021-12-27T20:47+0400
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грузия
лаша талахадзе
олимпийские игры
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ТБИЛИСИ, 27 дек – Sputnik. Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета Лаши Талахадзе, установленный в категории +109 кг на Играх в Токио, останется вечным.Дело в том, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение сократить количество весовых категорий на Олимпиаде в Париже в 2024 году.Если на последних Играх в Токио и мужчины, и женщины соревновались в семи весовых категориях, то в Париже их будет уже пять. У мужчин: -61 кг, -73 кг, -89 кг, -102 кг и +102 кг, а у женщин: -49 кг, -59 кг, -71 кг, -81 кг и +81 кг, сообщает IWF.Таким образом, Талахадзе будет выступать в весовой категории свыше 102, кг и его Олимпийский рекорд в категории +109 кг – останется непревзойденным.Олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов года &gt;&gt;На Олимпиаде в Токио Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения. В рывке грузинский тяжелоатлет поднял штангу весом 223 кг, в толчке – 265 кг, а в сумме двоеборья 488 кг.Правда, в середине декабря, на чемпионате мира в Ташкенте, Талахадзе снова установил три мировых рекорда – 225 кг, 267 кг и 492 кг по сумме двоеборья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, лаша талахадзе, олимпийские игры

Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета останется вечным

20:34 27.12.2021 (обновлено: 20:47 27.12.2021)
© AFP / ALEXANDER NEMENOVТяжелоатлет Лаша Талахадзе
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© AFP / ALEXANDER NEMENOV
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На Олимпиаде в Токио Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения
ТБИЛИСИ, 27 дек – Sputnik. Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета Лаши Талахадзе, установленный в категории +109 кг на Играх в Токио, останется вечным.
Дело в том, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение сократить количество весовых категорий на Олимпиаде в Париже в 2024 году.
Если на последних Играх в Токио и мужчины, и женщины соревновались в семи весовых категориях, то в Париже их будет уже пять. У мужчин: -61 кг, -73 кг, -89 кг, -102 кг и +102 кг, а у женщин: -49 кг, -59 кг, -71 кг, -81 кг и +81 кг, сообщает IWF.
Таким образом, Талахадзе будет выступать в весовой категории свыше 102, кг и его Олимпийский рекорд в категории +109 кг – останется непревзойденным.
Олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов года >>
На Олимпиаде в Токио Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения. В рывке грузинский тяжелоатлет поднял штангу весом 223 кг, в толчке – 265 кг, а в сумме двоеборья 488 кг.
Правда, в середине декабря, на чемпионате мира в Ташкенте, Талахадзе снова установил три мировых рекорда – 225 кг, 267 кг и 492 кг по сумме двоеборья.
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