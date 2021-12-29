https://sputnik-georgia.ru/20211229/olimpiyskiy-rekord-gruzinskogo-tyazheloatleta-ostanetsya-vechnym-263193529.html

Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета останется вечным

Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета останется вечным

На Олимпиаде в Токио Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T01:30+0400

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спорт

новости

грузия

лаша талахадзе

олимпийские игры

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ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Олимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета Лаши Талахадзе, установленный в категории +109 кг на Играх в Токио, останется вечным.Дело в том, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение сократить количество весовых категорий на Олимпиаде в Париже в 2024 году.Если на последних Играх в Токио и мужчины, и женщины соревновались в семи весовых категориях, то в Париже их будет уже пять. У мужчин: -61 кг, -73 кг, -89 кг, -102 кг и +102 кг, а у женщин: -49 кг, -59 кг, -71 кг, -81 кг и +81 кг, сообщает IWF.Таким образом, Талахадзе будет выступать в весовой категории свыше 102, кг и его Олимпийский рекорд в категории +109 кг – останется непревзойденным.Олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов года >>На Олимпиаде в Токио Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения. В рывке грузинский тяжелоатлет поднял штангу весом 223 кг, в толчке – 265 кг, а в сумме двоеборья 488 кг.Правда, в середине декабря, на чемпионате мира в Ташкенте, Талахадзе снова установил три мировых рекорда – 225 кг, 267 кг и 492 кг по сумме двоеборья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, лаша талахадзе, олимпийские игры