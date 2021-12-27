https://sputnik-georgia.ru/20211227/omikron-stal-dominiruyuschim-shtammom-v-belgii---vlasti-prinimayut-mery-263170716.html
"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Бельгии – власти принимают меры
"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Бельгии – власти принимают меры
Большинство рождественских ярмарок будут вынуждены досрочно закрыться из-за жестких санитарных требований 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T08:32+0400
2021-12-27T08:32+0400
2021-12-27T09:07+0400
общество
новости
в мире
бельгия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262253998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f6d29f10c09223c0b7cb8f60c68cf7d.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в стране в последние дни, в Бельгии вступили в силу новые более жесткие меры по борьбе с коронавирусом.На прошлой неделе в стране ежедневно выявлялось около 6 700 новых случаев коронавируса, что на 33% ниже, чем неделей ранее. При этом штамм "омикрон" становится доминирующим в стране.В связи с этим бельгийские власти решили закрыть кинотеатры, театры и концертные залы, также запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия.Кроме того, большинство рождественских ярмарок будут вынуждены досрочно закрыться из-за жестких санитарных требований.Тысячи авиарейсов были отменены накануне по всему миру из-за "омикрона" >>Школы в Бельгии, которые досрочно были закрыты на каникулы, откроются 10 января, при этом ученики с шести лет должны будут находиться в классах в масках.Компании, которые имеют такую возможность, должны перевести своих сотрудников на удаленную работу по меньшей мере на четыре дня в неделю.В Бельгии полностью вакцинированы 76% всего населения, включая детей.
бельгия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262253998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75a4b4a7e1f34aa585c495592bbe46fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, бельгия, коронавирус covid-19
"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Бельгии – власти принимают меры
08:32 27.12.2021 (обновлено: 09:07 27.12.2021)
Большинство рождественских ярмарок будут вынуждены досрочно закрыться из-за жестких санитарных требований
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в стране в последние дни, в Бельгии вступили в силу новые более жесткие меры по борьбе с коронавирусом.
На прошлой неделе в стране ежедневно выявлялось около 6 700 новых случаев коронавируса, что на 33% ниже, чем неделей ранее. При этом штамм "омикрон" становится доминирующим в стране.
В связи с этим бельгийские власти решили закрыть кинотеатры, театры и концертные залы, также запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия.
Кроме того, большинство рождественских ярмарок будут вынуждены досрочно закрыться из-за жестких санитарных требований.
Школы в Бельгии, которые досрочно были закрыты на каникулы, откроются 10 января, при этом ученики с шести лет должны будут находиться в классах в масках.
Компании, которые имеют такую возможность, должны перевести своих сотрудников на удаленную работу по меньшей мере на четыре дня в неделю.
В Бельгии полностью вакцинированы 76% всего населения, включая детей.