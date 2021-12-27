https://sputnik-georgia.ru/20211227/omikron-stal-dominiruyuschim-shtammom-v-belgii---vlasti-prinimayut-mery-263170716.html

"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Бельгии – власти принимают меры

"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Бельгии – власти принимают меры

Большинство рождественских ярмарок будут вынуждены досрочно закрыться из-за жестких санитарных требований 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T08:32+0400

2021-12-27T08:32+0400

2021-12-27T09:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в стране в последние дни, в Бельгии вступили в силу новые более жесткие меры по борьбе с коронавирусом.На прошлой неделе в стране ежедневно выявлялось около 6 700 новых случаев коронавируса, что на 33% ниже, чем неделей ранее. При этом штамм "омикрон" становится доминирующим в стране.В связи с этим бельгийские власти решили закрыть кинотеатры, театры и концертные залы, также запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия.Кроме того, большинство рождественских ярмарок будут вынуждены досрочно закрыться из-за жестких санитарных требований.Тысячи авиарейсов были отменены накануне по всему миру из-за "омикрона" >>Школы в Бельгии, которые досрочно были закрыты на каникулы, откроются 10 января, при этом ученики с шести лет должны будут находиться в классах в масках.Компании, которые имеют такую возможность, должны перевести своих сотрудников на удаленную работу по меньшей мере на четыре дня в неделю.В Бельгии полностью вакцинированы 76% всего населения, включая детей.

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