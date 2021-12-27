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https://sputnik-georgia.ru/20211227/tysyachi-aviareysov-byli-otmeneny-nakanune-po-vsemu-miru-iz-za-omikrona-263170354.html
Тысячи авиарейсов были отменены накануне по всему миру из-за "омикрона"
Тысячи авиарейсов были отменены накануне по всему миру из-за "омикрона"
Причиной отмен часто становятся заболевания членов экипажа воздушных судов, сообщают СМИ 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Массовая отмена авиарейсов продолжается по всему миру в условиях распространения коронавирусного штамма "омикрон" – в воскресенье отменены свыше 2,5 тысячи рейсов, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.По его данным, всего за воскресенье, когда в ряде стран продолжаются рождественские выходные, уже отменено 2 513 рейсов, из них 927 – в США.Телеканал CNN пишет, что причиной отмен часто становятся заболевания членов экипажа воздушных судов.Похититель Рождества: у каких стран "омикрон" украл новогодние праздники &gt;&gt;Накануне были отменены 2 858 рейсов по всему миру, в том числе 997 – в США.Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".
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Тысячи авиарейсов были отменены накануне по всему миру из-за "омикрона"

08:02 27.12.2021 (обновлено: 08:28 27.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПассажирский самолет вечером заходит на посадку
Пассажирский самолет вечером заходит на посадку - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Причиной отмен часто становятся заболевания членов экипажа воздушных судов, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Массовая отмена авиарейсов продолжается по всему миру в условиях распространения коронавирусного штамма "омикрон" – в воскресенье отменены свыше 2,5 тысячи рейсов, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.
По его данным, всего за воскресенье, когда в ряде стран продолжаются рождественские выходные, уже отменено 2 513 рейсов, из них 927 – в США.
Телеканал CNN пишет, что причиной отмен часто становятся заболевания членов экипажа воздушных судов.
Похититель Рождества: у каких стран "омикрон" украл новогодние праздники >>
Накануне были отменены 2 858 рейсов по всему миру, в том числе 997 – в США.
Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".
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