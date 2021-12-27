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https://sputnik-georgia.ru/20211227/plan-na-novyy-god-dua-lipa-reshila-sozdat-sobstvennyy-brend--263175852.html
План на Новый год: Дуа Липа решила создать собственный бренд
План на Новый год: Дуа Липа решила создать собственный бренд
О новой задумке звезды разузнали зарубежные СМИ. Теперь поклонники не могут дождаться дебютного проекта певицы.
2021-12-27T12:45+0400
2021-12-27T12:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу
зарубежные звезды
дуа липа
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Американская певица Дуа Липа уже определилась с планами на Новый год – звезда задумалась о создании своего собственного бренда и взволновала всех поклонников. Многие знаменитости успешно развивают свои бренды. Например, актриса Гвинет Пэлтроу создала Goop, а Рианна с головой ушла в производство косметики и нижнего белья. Но теперь к коллегам решила присоединиться 26-летняя Дуа Липа. Недавно журналисты Sunday Mirror обнаружили документы, в которых сказано, что звезда собирается зарегистрировать свою марку. И, по информации СМИ, под именем Дуа Липы будет выходить не только косметика, одежда и аксессуары, а также еда и алкоголь. Бренд будет назван в честь года рождения поп-певицы – 1995. Таким образом, Липа продолжит развивать Service 95 – бесплатную еженедельную рассылку, анонсирующую лучшие выставки и советы для путешественников. Фанаты уже с нетерпением ждут нового бренда своего кумира и надеются, что став предпринимателем, Дуа не уйдет со сцены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу, зарубежные звезды, дуа липа

План на Новый год: Дуа Липа решила создать собственный бренд

12:45 27.12.2021 (обновлено: 12:52 27.12.2021)
© AFP / John Marshall Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© AFP / John Marshall
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О новой задумке звезды разузнали зарубежные СМИ. Теперь поклонники не могут дождаться дебютного проекта певицы
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Американская певица Дуа Липа уже определилась с планами на Новый год – звезда задумалась о создании своего собственного бренда и взволновала всех поклонников.
Многие знаменитости успешно развивают свои бренды. Например, актриса Гвинет Пэлтроу создала Goop, а Рианна с головой ушла в производство косметики и нижнего белья. Но теперь к коллегам решила присоединиться 26-летняя Дуа Липа.
Недавно журналисты Sunday Mirror обнаружили документы, в которых сказано, что звезда собирается зарегистрировать свою марку. И, по информации СМИ, под именем Дуа Липы будет выходить не только косметика, одежда и аксессуары, а также еда и алкоголь.
Бренд будет назван в честь года рождения поп-певицы – 1995. Таким образом, Липа продолжит развивать Service 95 – бесплатную еженедельную рассылку, анонсирующую лучшие выставки и советы для путешественников.
Фанаты уже с нетерпением ждут нового бренда своего кумира и надеются, что став предпринимателем, Дуа не уйдет со сцены.
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