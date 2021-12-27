https://sputnik-georgia.ru/20211227/shestaya-volna-koronavirusa-ne-za-gorami---gotova-li-gruziya-k-ney-263171971.html
Шестая волна коронавируса не за горами – готова ли Грузия к ней?
Шестая волна коронавируса не за горами – готова ли Грузия к ней?
Новый штамм коронавируса "омикрон" поставил Грузию перед угрозой новой вспышки пандемии - шестая волна в стране ожидается уже через две-три недели
2021-12-27T10:08+0400
2021-12-27T10:08+0400
2021-12-27T10:25+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Быстрое распространение, характерное для штамма коронавируса "омикрон", позволяет предположить, что шестая волна пандемии в Грузии начнется в январе, об этом заявил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.По его словам, несмотря на то, что в последние дни эпидситуация в стране стабилизировалась, угроза новой вспышки не ослабла. Пятая волна пандемии, которая длилась очень долго, пошла на спад, на очереди шестая."Если бы не "омикрон", мы, вероятно, могли бы предсказать, что число инфицированных в Грузии значительно уменьшится в течение следующих трех недель... Сейчас наши реальные ожидания полностью противоположны. Мы ожидаем, что через три недели в стране начнется шестая волна пандемии", – сказал Чхаидзе телеканалу "Имеди".Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии>>Количество случаев заражения новым штаммом "омикрон" в стране уже превышает 50.Первый случай заражения "омикроном" был выявлен в стране 20 декабря. Новый штамм обнаружили у двух граждан Грузии, вернувшихся из Дубая и США. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 924 368 случаев заражения, выздоровели 881 863 человека, скончались 13 512.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Шестая волна коронавируса не за горами – готова ли Грузия к ней?
10:08 27.12.2021 (обновлено: 10:25 27.12.2021)
Специалисты предполагают, что "омикрон" вызовет шестую волну пандемии уже через две-три недели
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Быстрое распространение, характерное для штамма коронавируса "омикрон", позволяет предположить, что шестая волна пандемии в Грузии начнется в январе, об этом заявил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
По его словам, несмотря на то, что в последние дни эпидситуация в стране стабилизировалась, угроза новой вспышки не ослабла. Пятая волна пандемии, которая длилась очень долго, пошла на спад, на очереди шестая.
"Если бы не "омикрон", мы, вероятно, могли бы предсказать, что число инфицированных в Грузии значительно уменьшится в течение следующих трех недель... Сейчас наши реальные ожидания полностью противоположны. Мы ожидаем, что через три недели в стране начнется шестая волна пандемии", – сказал Чхаидзе телеканалу "Имеди"
.
Количество случаев заражения новым штаммом "омикрон" в стране уже превышает 50.
Первый случай заражения "омикроном" был выявлен в стране 20 декабря. Новый штамм обнаружили у двух граждан Грузии, вернувшихся из Дубая и США. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 924 368 случаев заражения, выздоровели 881 863 человека, скончались 13 512.
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