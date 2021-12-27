https://sputnik-georgia.ru/20211227/uprazdnenie-sluzhby-gosinspektora-gruzii-obespokoilo-verkhovnogo-komissara-oon-263188861.html

Упразднение Службы госинспектора Грузии обеспокоило Верховного комиссара ООН

Упразднение Службы госинспектора Грузии обеспокоило Верховного комиссара ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека против упразднения в Грузии Службы государственного инспектора

2021-12-27T18:03+0400

2021-12-27T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Верховный комиссар ООН по правам человека обеспокоен намерением Грузии упразднить Службу государственного инспектора, говорится в сообщении на странице Управления в Twitter.Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" внесли в парламент законопроект, который предусматривает создание на базе Службы государственной инспекции двух ведомств - Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных. Управление Верховного комиссара призвало власти отозвать инициативу и обеспечить независимость национальных механизмов по защите прав человека.Для Государственного инспектора Лонды Толорая эта инициатива "Грузинской мечты" стала полной неожиданностью и породила немало вопросов. Она призвала парламент приостановить процесс. Толорая считает, что Службу государственного инспектора и ее сотрудников "наказывают за независимость и законопослушность". В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что речь не об упразднении Службы госинспектора, а о ее реформе - на деле одна служба будет заменена двумя, а полномочия следственного управления расширятся.Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите персональных данных, а также расследованию определенных видов должностных преступлений.Реформа Службы госинспектора Грузии – наказание или необходимость?>>Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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