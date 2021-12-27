https://sputnik-georgia.ru/20211227/reforma-sluzhby-gosinspektora-gruzii--nakazanie-ili-neobkhodimost-263180265.html

Реформа Службы госинспектора Грузии – наказание или необходимость?

Реформа Службы госинспектора Грузии – наказание или необходимость?

Законопроект, который парламент Грузии рассматривает в ускоренном порядке, предусматривает создание на базе одной службы двух 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T14:23+0400

2021-12-27T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Службу государственного инспектора и ее сотрудников наказывают за независимость и законопослушность, заявила Госинспектор Грузии Лонда Толорая.Это заявление Толорая сделала в связи с инициированным в парламенте Грузии законопроектом, который предусматривает создание на базе Службы государственного инспектора двух ведомств – Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Инициатива принадлежит депутатам от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Парламентское большинство рассчитывает на то, что законопроект будет принят в ускоренном порядке.Подобными методами не происходило реформирования ни одной службы, тем более независимого института, отметила она."В этой службе работает более 100 профессионалов и порядочных людей. Беззаконие и несправедливость, замаскированные под видом принятия закона, не могут стать основанием для их освобождения с работы и упразднения службы", – заявила Толорая.Госинспектор призвала парламент Грузии прекратить процесс ликвидации независимого института. Она также обратилась к международному сообществу, НПО, Народному защитнику с просьбой включиться в процесс, поскольку дело касается важного института, который стоит на страже прав человека.Оппозиция не поддержит роспуск Службы госинспектораЗаконопроект, который предусматривает упразднение Службы госинспектора, представители парламентской оппозиции считают тревожным сигналом."Помимо того, что указанный законопроект подрывает этот институт и наносит ему сокрушительный удар, он также является открытым посланием властей всем независимым от них институтам и госслужащим, что они также могут быть наказаны", – заявила депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили от имени своей и других оппозиционных фракций.Минюст обжаловал штраф от Государственного инспектора из-за видео с Саакашвили>>Оппозиция требует приостановить рассмотрение законопроекта, включить в процесс Службу госинспектора и провести любую реструктуризацию только по истечении срока полномочий действующего госинспектора.Аргументы правящей партииРечь идет об институциональной и правовой реформе Службы госинспектора, и никакого политического интереса не существует, заявил в свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."На деле одна служба будет заменена двумя. В целом никакие функции не отнимаются у этой службы, а, напротив, конкретные функции добавляются в следственной части. Институционально этому нет альтернативы", – заявил Кобахидзе.По его словам, в Службе госинспектора искусственно объединены две абсолютно разные функции – это расследование и защита персональных данных."У нас нет никакой проблемы конкретно с Лондой Толорая. Здесь речь идет об институциональной и правовой реформе. У нас нет никакого политического интереса в связи с этим", – отметил Кобахидзе.Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ>>Как ранее заявил Кобахидзе, Специальная следственная служба, созданная на базе Службы госинспектора, будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных – контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Чем занимается Служба госинспектора сейчасЗакон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите персональных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.

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политика, новости, грузия, парламент грузии, лонда толорая