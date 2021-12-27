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Утвержден бюджет Тбилиси на 2022 год - на что пойдут деньги
Утвержден бюджет Тбилиси на 2022 год - на что пойдут деньги
Ассигнования бюджета будут направлен на проекты, реализацию которых Каладзе пообещал населению во время предвыборной программы 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T23:11+0400
2021-12-27T23:11+0400
2021-12-27T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Городское собрание (сакребуло) Тбилиси утвердило столичный бюджет на 2022 год.Проект бюджета в горсобрании представил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.По его словам, ассигнования городского бюджета будут направлен на программы и проекты, реализацию которых мэр Тбилиси пообещал населению во время предвыборной программы.Как пояснил Хмаладзе, из общего объема ассигнований в размере 1,5 миллиарда лари 1,3 миллиарда лари - собственные средства бюджета, а остальная сумма - кредит, который составляет 240 миллионов лари.Что касается доходной части бюджета, то 75 миллионов лари поступит от приватизация, налоговые поступления составят 757 миллионов лари, в том числе 210 миллионов - налог на имущество и 547 миллионов - налог на добавленную стоимость.Вице-мэр также рассказал о расходной части бюджета, которая предусмотрена как для текущих, так и для новых проектов, которые начнутся в 2022 году.По словам Хмаладзе, 100 млн лари будет потрачено на покупку вагонов метро, 60 миллионов лари - на строительство новых автобусных депо, 20 миллионов лари - на реконструкцию первого и второго автобусных депо, 20 миллионов лари будет выделено на так называемые "умные светофоры", 30 миллионов - на восстановление инфраструктуры по обращению с отходами и еще 8 миллионов лари на обустройства парка на территории Дигомских пойм.Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси >>В ближайшие годы планируется увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари.Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря – 3,0789 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси, сакребуло тбилиси, бюджет тбилиси
Утвержден бюджет Тбилиси на 2022 год - на что пойдут деньги
Ассигнования бюджета будут направлен на проекты, реализацию которых Каладзе пообещал населению во время предвыборной программы
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Городское собрание (сакребуло) Тбилиси утвердило столичный бюджет на 2022 год.
Проект бюджета в горсобрании представил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.
По его словам, ассигнования городского бюджета будут направлен на программы и проекты, реализацию которых мэр Тбилиси пообещал населению во время предвыборной программы.
Как пояснил Хмаладзе, из общего объема ассигнований в размере 1,5 миллиарда лари 1,3 миллиарда лари - собственные средства бюджета, а остальная сумма - кредит, который составляет 240 миллионов лари.
Что касается доходной части бюджета, то 75 миллионов лари поступит от приватизация, налоговые поступления составят 757 миллионов лари, в том числе 210 миллионов - налог на имущество и 547 миллионов - налог на добавленную стоимость.
"Специальный трансфер, предоставленный центральным правительством муниципалитету, составляет 225 миллионов лари, которые направляются непосредственно на проекты, и 43,5 миллиона лари - для возврата НДС. Другие доходы составляют 203 миллиона ", - сказал Ираклий Хмаладзе.
Вице-мэр также рассказал о расходной части бюджета, которая предусмотрена как для текущих, так и для новых проектов, которые начнутся в 2022 году.
По словам Хмаладзе, 100 млн лари будет потрачено на покупку вагонов метро, 60 миллионов лари - на строительство новых автобусных депо, 20 миллионов лари - на реконструкцию первого и второго автобусных депо, 20 миллионов лари будет выделено на так называемые "умные светофоры", 30 миллионов - на восстановление инфраструктуры по обращению с отходами и еще 8 миллионов лари на обустройства парка на территории Дигомских пойм.
В ближайшие годы планируется увеличить бюджет столицы до 1,7 миллиарда лари.
Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря – 3,0789 GEL/$1.
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