https://sputnik-georgia.ru/20211227/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-svobodna-dlya-vsekh-vidov-transporta-263175639.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в режиме нон-стоп и через лавинозащитные тоннели 27.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт для машин с прицепом и полуприцепом из-за интенсивного снегопада, гололеда и опасности схода лавин.Открыть дорогу полностью удалось после проведения интенсивных очистительных работ.Ситуация на дорогах Грузии: Рикотский перевал открыт для всех видов транспорта>>По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в непрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.На участке Гудаури-Коби движение транспорта с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 пассажиров в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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