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https://sputnik-georgia.ru/20211223/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-rikotskiy-pereval-otkryt-dlya-vsekh-vidov-transporta-263097877.html
Ситуация на дорогах Грузии: Рикотский перевал открыт для всех видов транспорта
Ситуация на дорогах Грузии: Рикотский перевал открыт для всех видов транспорта
Рикотский перевал соединяет Восточную и Западную Грузию, через него проходит транзитная центральная автомагистраль страны 23.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В результате проведенных снегоочистительных работ движение на всех участках центральной автомагистрали Восток-Запад свободно для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.Почти два дня на Рикотском перевале действовали ограничения из-за интенсивного снегопада и низкой температуры. Все это время велись работы по очистке и обработке дороги технической солью, однако этому мешали погодные условия.Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют&gt;&gt;Также были проведены очистительные работы на участке Хашури-Ацкури автотрассы Хашури-Ахалцихе-Вале и на 1-50 километре дороги международного назначения Ахалцихе-Ниноцминда (в направлении грузино-армянской границы). На данный момент движение для всех видов транспорта в этом направлении свободно.Ограничения сняты также на 1-36 километре дороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи (в направлении грузино-армянской границы). Дорога свободна для всех видов транспорта.Однако погодные условия не позволяют пока снять установленные ограничения на всех дорогах.Так из-за интенсивного снегопада на 94-110 километре дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение транспортных средств с прицепом и полуприцепом, для всех остальных видов автомобилей движение свободно.По данным Национального агентства окружающей среде, на автотрассе Мцхета-Степанцминда-Ларс (в направлении грузино-российской границы) снизился уровень лавиноопасности и соответствующие службы приступили к снегоочистительным работам. Ранее движение на участке Гудаури-Коби было ограничено движение для всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, дороги, погода

Ситуация на дорогах Грузии: Рикотский перевал открыт для всех видов транспорта

14:18 23.12.2021 (обновлено: 14:44 23.12.2021)
© Facebook / Roads Department of GeorgiaГрузовой трейлер едет по Военно-Грузинской дороге
Грузовой трейлер едет по Военно-Грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© Facebook / Roads Department of Georgia
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Рикотский перевал соединяет Восточную и Западную Грузию, через него проходит транзитная центральная автомагистраль страны
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В результате проведенных снегоочистительных работ движение на всех участках центральной автомагистрали Восток-Запад свободно для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.
Почти два дня на Рикотском перевале действовали ограничения из-за интенсивного снегопада и низкой температуры. Все это время велись работы по очистке и обработке дороги технической солью, однако этому мешали погодные условия.
Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют>>
Также были проведены очистительные работы на участке Хашури-Ацкури автотрассы Хашури-Ахалцихе-Вале и на 1-50 километре дороги международного назначения Ахалцихе-Ниноцминда (в направлении грузино-армянской границы). На данный момент движение для всех видов транспорта в этом направлении свободно.
Ограничения сняты также на 1-36 километре дороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи (в направлении грузино-армянской границы). Дорога свободна для всех видов транспорта.
Однако погодные условия не позволяют пока снять установленные ограничения на всех дорогах.
Процесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
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Так из-за интенсивного снегопада на 94-110 километре дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение транспортных средств с прицепом и полуприцепом, для всех остальных видов автомобилей движение свободно.
По данным Национального агентства окружающей среде, на автотрассе Мцхета-Степанцминда-Ларс (в направлении грузино-российской границы) снизился уровень лавиноопасности и соответствующие службы приступили к снегоочистительным работам. Ранее движение на участке Гудаури-Коби было ограничено движение для всех видов транспорта.
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