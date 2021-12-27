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Вступил в силу приговор по делу Хангошвили
Вступил в силу приговор по делу Хангошвили
Высший суд Берлина признал россиянина виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению 27.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Приговор по делу об убийстве в Берлине в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вступил в силу, никто не обжаловал решение суда, сообщила пресс-служба судебной инстанции в понедельник.Высший суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двоих российских дипломатов, Москва ответила тем же. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.Дело ХангошвилиВ августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов – по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016-го проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.Власти России назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом &gt;&gt;По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Вступил в силу приговор по делу Хангошвили

17:46 27.12.2021
© photo: Sputnik / Igor ZaremboВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
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Высший суд Берлина признал россиянина виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Приговор по делу об убийстве в Берлине в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вступил в силу, никто не обжаловал решение суда, сообщила пресс-служба судебной инстанции в понедельник.

"Приговор против 56-летнего российского гражданина Вадима К., псевдоним Вадим С., по делу о так называемом убийстве в Тиргартене, вступил в силу. Никто из участников процесса не опротестовал приговор", - говорится в заявлении суда.

Высший суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двоих российских дипломатов, Москва ответила тем же. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.

Дело Хангошвили

В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов – по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016-го проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.
Власти России назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом >>
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.
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