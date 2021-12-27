https://sputnik-georgia.ru/20211227/vstupil-v-silu-prigovor-po-delu-khangoshvili-263188667.html

Вступил в силу приговор по делу Хангошвили

Вступил в силу приговор по делу Хангошвили

Высший суд Берлина признал россиянина виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T17:46+0400

2021-12-27T17:46+0400

2021-12-27T17:46+0400

новости

в мире

германия

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23706/91/237069190_0:282:3034:1989_1920x0_80_0_0_1ea8338fd7792443a19057446bb5f209.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Приговор по делу об убийстве в Берлине в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вступил в силу, никто не обжаловал решение суда, сообщила пресс-служба судебной инстанции в понедельник.Высший суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двоих российских дипломатов, Москва ответила тем же. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.Дело ХангошвилиВ августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов – по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016-го проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.Власти России назвали приговор по делу Хангошвили политическим заказом >>По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, германия, мид рф