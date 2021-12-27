За качеством лекарств в Грузии будет следить специальная лаборатория
07:01 27.12.2021 (обновлено: 08:14 27.12.2021)
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© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
С 2022 года соблюдение стандартов GMP/GDP станет обязательным для фармацевтических компаний и дистрибьюторов в Грузии
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В целях обеспечения населения качественными лекарствами и для снижения риска подделки медикаментов в Грузии будет создана Национальная лаборатория качества лекарств, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По словам министра, сейчас ведется строительство здания и закупается необходимое оборудование. Планируется, что лаборатория заработает к концу 2022 года.
"Первые сертификаты GMP и GDP были выданы в 2020 году. С 2022 года соблюдение стандартов GMP и GDP станет обязательным для фармацевтических компаний и дистрибьюторов. 15 организаций уже обратились в Агентство за сертификатами GMP/GDP", – подчеркнула министр.
Чтобы улучшить качество медикаментов на грузинском рынке, фармкомпаниям придется удовлетворять стандартам GMP, то есть хорошей производственной практике и GDP – хорошей дистрибьюторской практике. Переход на GMP-стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.
Екатерина Тикарадзе также отчиталась о первых результатах реформы в сфере первичной медицины, которая стартовала 1 июня 2021 года.
По словам Тикарадзе, реформа включает в себя::
повышение заработной платы врачей и медсестер, и установление минимального размера оплаты труда;
выравнивание базовой заработной платы медицинского персонала в сельской и городской местности;
активация механизма финансирования, ориентированного на результат;
улучшение возможностей и условий труда медицинского персонала;
повышение качества и доступности первичной медицины;
улучшение инфраструктуры/строительство-оснащение учреждений, обеспечение медучреждений интернетом и их компьютеризация.
По словам министра, реформа также предусматривает улучшение не только финансового, но и физического доступа к услугам первичной медико-санитарной помощи, для которых одним из важных инструментов является внедрение систем телемедицины.
Кроме того, в итоговом отчете Тикарадзе рассказал о создании Социального кодекса.
По ее словам, работа над Социальным кодексом началась в 2020 году с целью создания устойчивой, справедливой и эффективной системы социальной защиты по инициативе министерства здравоохранения и при поддержке парламента Грузии, Европейского Союза и европейских партнеров.
По словам Тикарадзе, Социальный кодекс станет основным юридическим документом системы социальной защиты.
Также, по словам министра здравоохранения, был сделан важный шаг по расширению доступа к медицинским услугам для больных раком.
"Лимиты на лечение онкологических заболеваний (химиотерапия, гормоны и лучевая терапия) увеличены на 8 тысяч лари. Кроме того, в программу были добавлены противоопухолевые препараты, которые сильно сказывались на пациентах из-за их высокой стоимости. В результате расширился доступ к основным лекарствам", – сказала Тикарадзе.
Как отметила министр, основные силы министерства и в этом году были брошены на борьбу с пандемией. Были укомплектованы новые службы без увеличения бюджета, а также сокращены некоторые руководящие должности, в результате чего удалось увеличить заработную плату сотрудников в рамках существующего бюджета. Также в течение года были усилены государственные медицинские учреждения и создан Государственный медицинский холдинг.
Представленный отчет стал последним для Екатерины Тикарадзе в качестве министра здравоохранения Грузии. На брифинге в центральном офисе "Грузинской мечты" 9 декабря министр здравоохранения заявила, что оставляет свой пост в конце месяца, однако продолжит работу в политсовете правящей партии.
По словам министра, после трех лет довольно интенсивной работы она провела консультации с премьер-министром и председателем партии и останется в руководстве партии.
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