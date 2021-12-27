https://sputnik-georgia.ru/20211227/za-kachestvom-lekarstv-v-gruzii-budet-sledit-spetsialnaya-laboratoriya-263169348.html

За качеством лекарств в Грузии будет следить специальная лаборатория

За качеством лекарств в Грузии будет следить специальная лаборатория

С 2022 года соблюдение стандартов GMP/GDP станет обязательным для фармацевтических компаний и дистрибьюторов в Грузии 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T07:01+0400

2021-12-27T07:01+0400

2021-12-27T08:14+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В целях обеспечения населения качественными лекарствами и для снижения риска подделки медикаментов в Грузии будет создана Национальная лаборатория качества лекарств, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.По словам министра, сейчас ведется строительство здания и закупается необходимое оборудование. Планируется, что лаборатория заработает к концу 2022 года."Первые сертификаты GMP и GDP были выданы в 2020 году. С 2022 года соблюдение стандартов GMP и GDP станет обязательным для фармацевтических компаний и дистрибьюторов. 15 организаций уже обратились в Агентство за сертификатами GMP/GDP", – подчеркнула министр.Екатерина Тикарадзе также отчиталась о первых результатах реформы в сфере первичной медицины, которая стартовала 1 июня 2021 года.По словам Тикарадзе, реформа включает в себя::По словам министра, реформа также предусматривает улучшение не только финансового, но и физического доступа к услугам первичной медико-санитарной помощи, для которых одним из важных инструментов является внедрение систем телемедицины.Кроме того, в итоговом отчете Тикарадзе рассказал о создании Социального кодекса.По ее словам, работа над Социальным кодексом началась в 2020 году с целью создания устойчивой, справедливой и эффективной системы социальной защиты по инициативе министерства здравоохранения и при поддержке парламента Грузии, Европейского Союза и европейских партнеров.Переход на новый стандарт качества медикаментов в Грузии перенесен >>По словам Тикарадзе, Социальный кодекс станет основным юридическим документом системы социальной защиты.Также, по словам министра здравоохранения, был сделан важный шаг по расширению доступа к медицинским услугам для больных раком.Как отметила министр, основные силы министерства и в этом году были брошены на борьбу с пандемией. Были укомплектованы новые службы без увеличения бюджета, а также сокращены некоторые руководящие должности, в результате чего удалось увеличить заработную плату сотрудников в рамках существующего бюджета. Также в течение года были усилены государственные медицинские учреждения и создан Государственный медицинский холдинг.Представленный отчет стал последним для Екатерины Тикарадзе в качестве министра здравоохранения Грузии. На брифинге в центральном офисе "Грузинской мечты" 9 декабря министр здравоохранения заявила, что оставляет свой пост в конце месяца, однако продолжит работу в политсовете правящей партии.По словам министра, после трех лет довольно интенсивной работы она провела консультации с премьер-министром и председателем партии и останется в руководстве партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, здравоохранение в грузии, екатерина тикарадзе