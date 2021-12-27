https://sputnik-georgia.ru/20211227/zasedanie-sakrebulo-tbilisi-prokhodit-na-fone-aktsii-protesta-263189559.html

Обсуждение изменения цен на проезд в транспорте Тбилиси проходит на фоне акции

Обсуждение изменения цен на проезд в транспорте Тбилиси проходит на фоне акции

Сакребуло предстоит принять решение о новых ценах на проезд в общественном транспорте в Тбилиси

2021-12-27T18:48+0400

2021-12-27T18:48+0400

2021-12-27T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Заседание сакребуло (горсовет) Тбилиси, на котором депутаты обсуждают проект городского бюджета на 2022 год и новую абонементную систему оплаты проезда в общественном транспорте, проходит шумно как в зале заседаний, так и за пределами здания.Оппозиционные депутаты не согласны с параметрами предложенного бюджета и протестуют против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Тем временем у сакребуло Тбилиси проходит акция с лозунгом – "Не душите нас". Лидер оппозиционной партии "Для народа" Анна Долидзе принесла с собой веревку с петлей и заявила, что подорожание общественного транспорта "загонит в петлю" тбилисцев. Долидзе, ее однопартийцы и гражданские активисты призывают депутатов не голосовать за повышение цен на проезд в общественном транспорте и обновленную систему оплаты парковки в Тбилиси.Берите кредит - мэр Тбилиси советует, как купить абонемент на транспорт>>"Каха Каладзе вместо того, чтобы заботиться о собственных гражданах, о тбилисцах, повышает тарифы на транспорт, на парковку, на уборку. Все это ставит в еще более тяжелое положение тбилисцев", - заявил член гражданского движения "Измени" Дмитрий Бидзинашвили.Мэрия Тбилиси с 1 февраля 2022 года вводит новую систему абонементной оплаты проезда в общественном транспорте. По разработанной схеме, безлимитный проездной на 90 минут будет стоить один лари (вдвое дороже, чем сейчас), на один день – 3 лари, на неделю - 20 лари, на месяц - 40 лари, на три месяца - 100 лари, на шесть месяцев - 150 лари и на год - 250 лари.Для пенсионеров, учителей, студентов и другой категории граждан проезд в общественном транспорте по-прежнему будет составлять 20 тетри, а для социально незащищенных – 10 тетри. Для школьников по специальной ученической карте проезд будет бесплатным.Сохраняются льготы и для других категорий граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, транспорт, акция