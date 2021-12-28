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https://sputnik-georgia.ru/20211228/batumi-ne-tbilisi-dlya-kogo-budet-besplatnym-transport-v-chernomorskom-gorode-263229113.html
Батуми не Тбилиси: для кого будет бесплатным транспорт в черноморском городе
Батуми не Тбилиси: для кого будет бесплатным транспорт в черноморском городе
Для студентов, школьников, пенсионеров и социально незащищенных муниципальный транспорт будет бесплатным
2021-12-28T20:54+0400
2021-12-28T20:54+0400
общество
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грузия
батуми
аджария
торнике рижвадзе
общественный транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Проезд в общественном транспорте в Батуми будет бесплатным для пенсионеров, соцнезащищенных, школьников и студентов, заявил глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.При этом он отметил, что Аджарская автономная республика и все ее районы встречают новый год с увеличенным бюджетом и в его рамках предусмотрено множество новых проектов, согласно которым 200 тысяч жителей Аджарии будут пользоваться социальными льготами и льготами на здравоохранение.Среди льгот глава автономии назвал программу помощи студентам, финансовую помощь на лекарства пенсионерам и даже помощь в покрытии высоких тарифов части населения.Горсобрание Тбилиси одобрило новые тарифы на транспорт &gt;&gt;С 1 февраля 2022 года одноразовый проезд в общественном транспорте Тбилиси подорожает вдвое – с 0,5 до 1 лари.Речь идет об минимальном абонементе, который позволит передвигаться на метро, автобусах и синих маршрутных такси за 1 лари неограниченное количество раз в течение 90 минут. На сегодняшний день безлимитная система действует также в течение 90 минут, но стоит 0,5 тетри, которые списываются с карты при входе в транспорт в первый раз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, батуми, аджария, торнике рижвадзе, общественный транспорт в грузии

Батуми не Тбилиси: для кого будет бесплатным транспорт в черноморском городе

20:54 28.12.2021
© Sputnik / Olga KiknavelidzeАвтобус на одной из батумских улиц
Автобус на одной из батумских улиц - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Для студентов, школьников, пенсионеров и социально незащищенных муниципальный транспорт будет бесплатным
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Проезд в общественном транспорте в Батуми будет бесплатным для пенсионеров, соцнезащищенных, школьников и студентов, заявил глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.
"В будущем году для студентов, школьников, пенсионеров и социально незащищенных муниципальный транспорт будет бесплатным", - сказал Рижвадзе.
При этом он отметил, что Аджарская автономная республика и все ее районы встречают новый год с увеличенным бюджетом и в его рамках предусмотрено множество новых проектов, согласно которым 200 тысяч жителей Аджарии будут пользоваться социальными льготами и льготами на здравоохранение.
Среди льгот глава автономии назвал программу помощи студентам, финансовую помощь на лекарства пенсионерам и даже помощь в покрытии высоких тарифов части населения.
Горсобрание Тбилиси одобрило новые тарифы на транспорт >>
С 1 февраля 2022 года одноразовый проезд в общественном транспорте Тбилиси подорожает вдвое – с 0,5 до 1 лари.
Речь идет об минимальном абонементе, который позволит передвигаться на метро, автобусах и синих маршрутных такси за 1 лари неограниченное количество раз в течение 90 минут. На сегодняшний день безлимитная система действует также в течение 90 минут, но стоит 0,5 тетри, которые списываются с карты при входе в транспорт в первый раз.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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