https://sputnik-georgia.ru/20211228/batumi-ne-tbilisi-dlya-kogo-budet-besplatnym-transport-v-chernomorskom-gorode-263229113.html

Батуми не Тбилиси: для кого будет бесплатным транспорт в черноморском городе

Батуми не Тбилиси: для кого будет бесплатным транспорт в черноморском городе

Для студентов, школьников, пенсионеров и социально незащищенных муниципальный транспорт будет бесплатным

2021-12-28T20:54+0400

2021-12-28T20:54+0400

2021-12-28T20:54+0400

общество

новости

грузия

батуми

аджария

торнике рижвадзе

общественный транспорт в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24190/85/241908567_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_89a84a688b0024482a3ec033c6aec021.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Проезд в общественном транспорте в Батуми будет бесплатным для пенсионеров, соцнезащищенных, школьников и студентов, заявил глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.При этом он отметил, что Аджарская автономная республика и все ее районы встречают новый год с увеличенным бюджетом и в его рамках предусмотрено множество новых проектов, согласно которым 200 тысяч жителей Аджарии будут пользоваться социальными льготами и льготами на здравоохранение.Среди льгот глава автономии назвал программу помощи студентам, финансовую помощь на лекарства пенсионерам и даже помощь в покрытии высоких тарифов части населения.Горсобрание Тбилиси одобрило новые тарифы на транспорт >>С 1 февраля 2022 года одноразовый проезд в общественном транспорте Тбилиси подорожает вдвое – с 0,5 до 1 лари.Речь идет об минимальном абонементе, который позволит передвигаться на метро, автобусах и синих маршрутных такси за 1 лари неограниченное количество раз в течение 90 минут. На сегодняшний день безлимитная система действует также в течение 90 минут, но стоит 0,5 тетри, которые списываются с карты при входе в транспорт в первый раз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, батуми, аджария, торнике рижвадзе, общественный транспорт в грузии