https://sputnik-georgia.ru/20211228/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-676--263201037.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 676

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 676

За последние 24 часа от коронавируса скончались 63 человека, вылечились 2 966 пациентов, а с начала пандемии –888 022 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T10:47+0400

2021-12-28T10:47+0400

2021-12-28T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 676. Скончались 63 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 928 030 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 966 человек, с начала пандемии – 888 022. Скончались 13 646.За сутки сделано 42 772 теста, в том числе 28 677 на антиген и 14 095 ПЦР-тестов.Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ>>Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,26%, за последние 14 дней – 5,74%, за последние семь дней – 5,02%.К этому времени в Грузии сделано 2 481 500 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 377.В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 951, в ковид-гостиницах – 857 .Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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