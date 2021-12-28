https://sputnik-georgia.ru/20211228/ekonomicheskiy-rommantizi-ekspert-o-probleme-mayninga-kriptovalyuty-v-gruzii-263227584.html

"Экономический романтизм": эксперт о проблеме майнинга криптовалюты в Грузии

"Экономический романтизм": эксперт о проблеме майнинга криптовалюты в Грузии

Майнинг криптовалюты дома ущемляет права и интересы ближайших соседей, считает эксперт, считает эксперт

2021-12-28T19:03+0400

2021-12-28T19:03+0400

2021-12-28T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Вопрос майнинга криптовалюты в Грузии надо регулировать на законодательном уровне, а также повысить сознательность населения, которое злоупотребляет льготами на электроэнергию ради личной прибыли, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.Вопрос незаконного майнинга криптовалюты в Грузии актуализировался после того, как жители Местийского муниципалитета (высокогорный край Сванети) в последнее время получают электроэнергию по графику, что вызвано перегруженностью и повреждением сетей из-за рекордно возросшей в регионе потребности в электроэнергии для майнинга криптовалюты.Появление большого количества майнинговых ферм именно в Местия связано с низкими тарифами на электроэнергию, установленными для жителей высокогорного региона. Благодаря специальным льготам, электроэнергию население получает бесплатно, за свет платят только зарегистрированные предприниматели."Эта проблема имеет несколько аспектов. Первое – определенная часть нашего населения остается в какой-то степени заложником иррационального мышления и какого-то "экономического романтизма". Они стараются найти тот путь, ту дорогу, через которую возможно быстрое решение текущих экономических проблем", - сказал Арчвадзе.По информации компании Energo-Pro Georgia, поставляющей электроэнергию в регионы Грузии, для круглосуточного обеспечения населения Местия необходимо 7 мегаватт электроэнергии, тогда как сегодня муниципалитет потребляет до 27 мегаватт электроэнергии, что вызвано, в основном, большим количеством майнеров. По сравнению с показателями прошлых годов, потребление в этом году выросло на 237%.Министр: у жителей Местия нет нужды заниматься нелегальным майнингом криптовалюты >>Тревогу забили местные власти и призвали жителей отказаться от майнинга, так как это грозит муниципалитету тем, что он останется без электроэнергии. В мэрии Местия призвали жителей проявлять гражданскую ответственность, отключить майнеры и вернуться к нормальному ритму жизни, где никому не стыдно смотреть в глаза друг другу.На сегодня повреждена линия от Ингури ГЭС, и поставка электроэнергии осуществлялась по альтернативной линии Ладжанури, которая также была повреждена. Для сохранения существующей сети Energo-Pro Georgia приходится снижать нагрузку и поставлять населению электроэнергию по графику, до тех пор пока линия не будет восстановлена.Как сделать майнинг вновь привлекательным - итоги саммита в Тбилиси >>Криптовалюта – виртуальные деньги, майнер – добывающий ее компьютер, процесс производства виртуальных денег называют майнингом, а майнинг-пул – посредник, который эти мощности объединяет в одном пространстве.Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембрижского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, energo-pro georgia, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха