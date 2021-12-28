https://sputnik-georgia.ru/20211228/etapirovanie-saakashvili-iz-gospitalya-v-tyurmu-priostanovleno-263206562.html
Этапирование Саакашвили из госпиталя в тюрьму приостановлено
Этапирование Саакашвили из госпиталя в тюрьму приостановлено
После того, как Саакашвили сообщили о планируемом переводе в тюрьму, состояние его здоровья ухудшилось 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T11:57+0400
2021-12-28T11:57+0400
2021-12-28T12:37+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
ника гварамия
военный госпиталь в гори
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии приняла решение оставить экс-президента Михаила Саакашвили в военном госпитале в Гори еще на некоторое время, говорится в заявлении Службы.Накануне, после того, как Саакашвили сообщили о планируемом этапировании в тюрьму, состояние его здоровья ухудшилось. Последние события в горийском госпитале адвокат экс-президента Ника Гварамия назвал "очередной попыткой похищения Саакашвили". По его словам, военный госпиталь теперь ничем не отличается от глданской тюремной больницы.Там же отмечено, что после того, как Саакашвили сообщили о выписке, его состояние ухудшилось, в частности, изменилось давление. В связи с этим Специальная пенитенциарная служба приняла решение временно отложить законное решение о переводе Саакашвили в тюрьму №12 в Рустави, где он отбывал наказание с момента задержания 1 октября.По словам самого Саакашвили, около половины шестого вечера к нему в палату вошли "люди в черной форме" и сообщили о переводе, не уточнив куда. Как написал экс-президент в очередном публичном письме, у него подскочило давление до 200/110 при нормальном – 120/90. После этого, по словам Саакашвили, его попытались силой вывести из палаты, но он оказал сопротивление. В это время он потерял сознание и не помнит, что происходило дальше. А когда очнулся, ему сказали, что перевода не будет.Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого>>В свою очередь адвокат настаивает на переводе Саакашвили в одну из реферальных больниц в Грузии или отправить его на лечение за рубеж. В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания. Изначально, 8 ноября, Саакашвили был доставлен из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси, против чего выступали сам экс-президент, его адвокаты и личный врач. Позже, 20 ноября, после того, как состояние здоровья Саакашвили, отказавшегося в знак протеста от лечения, резко ухудшилось, его доставили в военный госпиталь в Гори. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, ника гварамия, военный госпиталь в гори, тюрьма
Этапирование Саакашвили из госпиталя в тюрьму приостановлено
11:57 28.12.2021 (обновлено: 12:37 28.12.2021)
После того, как Саакашвили сообщили о планируемом переводе в тюрьму, состояние его здоровья ухудшилось
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии приняла решение оставить экс-президента Михаила Саакашвили в военном госпитале в Гори еще на некоторое время, говорится в заявлении Службы.
Накануне, после того, как Саакашвили сообщили о планируемом этапировании в тюрьму, состояние его здоровья ухудшилось. Последние события в горийском госпитале адвокат экс-президента Ника Гварамия назвал "очередной попыткой похищения Саакашвили". По его словам, военный госпиталь теперь ничем не отличается от глданской тюремной больницы.
"В связи с большим общественным интересом сообщаем, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного Михаила Саакашвили, медперсонал принял решение о выписке Михаила Саакашвили из горийского военного госпиталя", – говорится в заявлении.
Там же отмечено, что после того, как Саакашвили сообщили о выписке, его состояние ухудшилось, в частности, изменилось давление. В связи с этим Специальная пенитенциарная служба приняла решение временно отложить законное решение о переводе Саакашвили в тюрьму №12 в Рустави, где он отбывал наказание с момента задержания 1 октября.
По словам самого Саакашвили, около половины шестого вечера к нему в палату вошли "люди в черной форме" и сообщили о переводе, не уточнив куда. Как написал экс-президент в очередном публичном письме, у него подскочило давление до 200/110 при нормальном – 120/90.
После этого, по словам Саакашвили, его попытались силой вывести из палаты, но он оказал сопротивление. В это время он потерял сознание и не помнит, что происходило дальше. А когда очнулся, ему сказали, что перевода не будет.
В свою очередь адвокат настаивает на переводе Саакашвили в одну из реферальных больниц в Грузии или отправить его на лечение за рубеж.
"Факт, что после вчерашнего инцидента этот госпиталь ничем не отличается от глданской тюрьмы, поэтому Саакашвили здесь больше нельзя находиться. Его нужно перевести. Пусть соизволят и найдут реферальную больницу, которая полностью обеспечит безопасность и реабилитацию. Если нет, то в любой другой стране", – сказал Гварамия.
В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания.
Изначально, 8 ноября, Саакашвили был доставлен из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси, против чего выступали сам экс-президент, его адвокаты и личный врач. Позже, 20 ноября, после того, как состояние здоровья Саакашвили, отказавшегося в знак протеста от лечения, резко ухудшилось, его доставили в военный госпиталь в Гори.
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