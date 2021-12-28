https://sputnik-georgia.ru/20211228/etapirovanie-saakashvili-iz-gospitalya-v-tyurmu-priostanovleno-263206562.html

Этапирование Саакашвили из госпиталя в тюрьму приостановлено

Этапирование Саакашвили из госпиталя в тюрьму приостановлено

После того, как Саакашвили сообщили о планируемом переводе в тюрьму, состояние его здоровья ухудшилось 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T11:57+0400

2021-12-28T11:57+0400

2021-12-28T12:37+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

ника гварамия

военный госпиталь в гори

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии приняла решение оставить экс-президента Михаила Саакашвили в военном госпитале в Гори еще на некоторое время, говорится в заявлении Службы.Накануне, после того, как Саакашвили сообщили о планируемом этапировании в тюрьму, состояние его здоровья ухудшилось. Последние события в горийском госпитале адвокат экс-президента Ника Гварамия назвал "очередной попыткой похищения Саакашвили". По его словам, военный госпиталь теперь ничем не отличается от глданской тюремной больницы.Там же отмечено, что после того, как Саакашвили сообщили о выписке, его состояние ухудшилось, в частности, изменилось давление. В связи с этим Специальная пенитенциарная служба приняла решение временно отложить законное решение о переводе Саакашвили в тюрьму №12 в Рустави, где он отбывал наказание с момента задержания 1 октября.По словам самого Саакашвили, около половины шестого вечера к нему в палату вошли "люди в черной форме" и сообщили о переводе, не уточнив куда. Как написал экс-президент в очередном публичном письме, у него подскочило давление до 200/110 при нормальном – 120/90. После этого, по словам Саакашвили, его попытались силой вывести из палаты, но он оказал сопротивление. В это время он потерял сознание и не помнит, что происходило дальше. А когда очнулся, ему сказали, что перевода не будет.Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого>>В свою очередь адвокат настаивает на переводе Саакашвили в одну из реферальных больниц в Грузии или отправить его на лечение за рубеж. В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания. Изначально, 8 ноября, Саакашвили был доставлен из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси, против чего выступали сам экс-президент, его адвокаты и личный врач. Позже, 20 ноября, после того, как состояние здоровья Саакашвили, отказавшегося в знак протеста от лечения, резко ухудшилось, его доставили в военный госпиталь в Гори. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, ника гварамия, военный госпиталь в гори, тюрьма