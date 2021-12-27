https://sputnik-georgia.ru/20211227/delo-o-pidzhakakh---sud-nad-saakashvili-proshel-bez-glavnogo-obvinyaemogo-263186533.html
Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого
Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого
Экс-президент Грузии обвиняется в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, ему грозит новый срок 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T16:46+0400
2021-12-27T16:46+0400
2021-12-27T17:11+0400
новости
грузия
суд
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялся очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари госсредств на личные нужды.Сам обвиняемый на процессе не присутствовал по состоянию здоровья. Экс-президент, приговоренный ранее к шести годам заключения по двум уголовным делам, проходит курс реабилитации в военном госпитале в Гори после 50-дневной голодовки.На сегодняшнем заседании защита потребовала приобщить к делу заключение центра "Эмпатия" о состояние здоровья Саакашвили и заключение группы врачей консилиума, созванного по инициативе Народного защитника. Судья Бадри Кочламазашвили удовлетворил 'эту часть ходатайства."Если эти заключения касаются состояния здоровья обвиняемого, мы никогда не отказываем", - заявил судья Кочламазашвили.Судья отказался приобщать к делу отдельные заявления - Amnesty International, Народного защитника, премьер-министра Ираклия Гарибашвили. По словам адвоката Беси Басилая, премьер пригрозил Саакашвили новыми делами, если он продолжит активность. Судья также отклонил ходатайство о повторном допросе свидетелей в присутствии обвиняемого."Мы хотели, чтобы суд дал возможность Саакашвили задать вопросы лицам, которые признаны в этом деле пострадавшими", - пояснил адвокат Бека Басилая.Очередной судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках" состоится 26 января 2022 года.Детали делаДело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии>>Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);Тбилисский суд приступил к рассмотрению дела Саакашвили по существу>>Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили
Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого
16:46 27.12.2021 (обновлено: 17:11 27.12.2021)
Экс-президент Грузии обвиняется в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, ему грозит новый срок
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялся очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари госсредств на личные нужды.
Сам обвиняемый на процессе не присутствовал по состоянию здоровья. Экс-президент, приговоренный ранее к шести годам заключения по двум уголовным делам, проходит курс реабилитации в военном госпитале в Гори после 50-дневной голодовки.
На сегодняшнем заседании защита потребовала приобщить к делу заключение центра "Эмпатия" о состояние здоровья Саакашвили и заключение группы врачей консилиума, созванного по инициативе Народного защитника. Судья Бадри Кочламазашвили удовлетворил 'эту часть ходатайства.
"Если эти заключения касаются состояния здоровья обвиняемого, мы никогда не отказываем", - заявил судья Кочламазашвили.
Судья отказался приобщать к делу отдельные заявления - Amnesty International, Народного защитника, премьер-министра Ираклия Гарибашвили. По словам адвоката Беси Басилая, премьер пригрозил Саакашвили новыми делами, если он продолжит активность.
"Каким бы высокоавторитетным лицом или организацией ни было сделано заявление или оценка, приобщать их к делу, рассматривать в качестве доказательств или использовать для оказания влияния на решение суда, безусловно, неправильно", - аргументировал Кочламазашвили.
Судья также отклонил ходатайство о повторном допросе свидетелей в присутствии обвиняемого.
"Мы хотели, чтобы суд дал возможность Саакашвили задать вопросы лицам, которые признаны в этом деле пострадавшими", - пояснил адвокат Бека Басилая.
Очередной судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках" состоится 26 января 2022 года.
Детали дела
Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.
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