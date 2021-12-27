https://sputnik-georgia.ru/20211227/delo-o-pidzhakakh---sud-nad-saakashvili-proshel-bez-glavnogo-obvinyaemogo-263186533.html

Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого

Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого

Экс-президент Грузии обвиняется в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, ему грозит новый срок 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T16:46+0400

2021-12-27T16:46+0400

2021-12-27T17:11+0400

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грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялся очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари госсредств на личные нужды.Сам обвиняемый на процессе не присутствовал по состоянию здоровья. Экс-президент, приговоренный ранее к шести годам заключения по двум уголовным делам, проходит курс реабилитации в военном госпитале в Гори после 50-дневной голодовки.На сегодняшнем заседании защита потребовала приобщить к делу заключение центра "Эмпатия" о состояние здоровья Саакашвили и заключение группы врачей консилиума, созванного по инициативе Народного защитника. Судья Бадри Кочламазашвили удовлетворил 'эту часть ходатайства."Если эти заключения касаются состояния здоровья обвиняемого, мы никогда не отказываем", - заявил судья Кочламазашвили.Судья отказался приобщать к делу отдельные заявления - Amnesty International, Народного защитника, премьер-министра Ираклия Гарибашвили. По словам адвоката Беси Басилая, премьер пригрозил Саакашвили новыми делами, если он продолжит активность. Судья также отклонил ходатайство о повторном допросе свидетелей в присутствии обвиняемого."Мы хотели, чтобы суд дал возможность Саакашвили задать вопросы лицам, которые признаны в этом деле пострадавшими", - пояснил адвокат Бека Басилая.Очередной судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках" состоится 26 января 2022 года.Детали делаДело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии>>Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);Тбилисский суд приступил к рассмотрению дела Саакашвили по существу>>Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили