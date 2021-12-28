https://sputnik-georgia.ru/20211228/gruzinskie-mandariny-uspeshno-eksportiruyutsya-v-sosednie-strany-263187337.html

Грузинские мандарины успешно экспортируются в соседние страны

Грузинские мандарины успешно экспортируются в соседние страны

Главными импортерами грузинских цитрусов являются Россия и Армения 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T07:32+0400

2021-12-28T07:32+0400

2021-12-28T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 33,7 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 16,4 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.Лидерство в импорте грузинских мандаринов сохраняет за собой Россия, куда было вывезено 22 677 тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 6 086 тонн, на Украину – 3 582 тонны, в Молдову – 463, Казахстан – 301, Словению – 172, Беларусь – 140, Эстонию – 104, Кыргызстан – 80 , а также 78 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Украина и страны СНГ.Россия продолжает скупать грузинские яблоки>>В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезено 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправлены в Россию, а 16,3% – в Армению.В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "Уншиу", который входит в группу японских сортов "Сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения.Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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