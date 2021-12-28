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Власти Грузии пытаются договориться с ночными клубами

Власти Грузии пытаются договориться с ночными клубами

Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией пока не решается открыть двери ночных клубов Грузии для посетителей 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T16:18+0400

2021-12-28T16:18+0400

2021-12-28T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Межведомственный координационный совет активно работает с владельцами ночных клубов Грузии, чтобы прийти к единому соглашению, заявил журналистам руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.Владельцы ночных клубов заявили, что несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещают прибегнут к акциям протестаНочные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет>>Владельцы ночных клубов уверяют, что их цель не просто открыть свои заведения, но открыть их безопасно, поэтому в виде встречного предложения они предлагают свое видение деятельности заведений в условиях пандемии.Представители этого бизнес-сектора заявили, что 25 декабря с ними встретились представители власти. На встрече были названы предпосылки открытия клубов. В частности, клубам было предложено с 31 декабря по 14 января провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, прекратить работу на неопределенный срок, и в этом случае в феврале им будет возмещен ущерб, нанесенный после отмены вечеринок.При этом, согласно предложению, в клубы должны допускаться только лица с отрицательным результатом ПЦР-теста, а на каких условиях будут ходить на работу сотрудники, еще не установлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса