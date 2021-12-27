https://sputnik-georgia.ru/20211227/nochnye-kluby-v-gruzii-prodolzhat-rabotu-nesmotrya-na-zapret-263183026.html
Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет
Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет
Владельцы ночных клубов Грузии пригрозили властям акциями протеста, если им помешают работать из-за коронавируса
2021-12-27T15:06+0400
2021-12-27T15:06+0400
2021-12-27T15:55+0400
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Владельцы ночных клубов, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещают прибегнут к акциям протеста, cообщает телеканал "Рустави 2".Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.Здесь же подчеркивается, что любые санкции и карательные меры в отношении клубов будут восприняты как "очередной враждебный и дискриминационный шаг со стороны властей, что, безусловно, станет поводом для протеста".Владельцы ночных клубов уверяют, что их цель не просто открытие своих заведений, но и безопасное открытие, поэтому в виде встречного предложения они предлагают свое видение деятельности заведений в условиях пандемии.Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов>>Представители ночных клубов заявляют, что власти заинтересовались их проблемой 25 декабря, и даже встретились с ними. На этой встрече были названы предпосылки открытия клубов. В частности, им было предложено с 31 декабря по 14 января провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, прекратить работу на неопределенный срок, и в этом случае, в феврале им будет возмещен ущерб, нанесенный после отмены вечеринок.При этом в клубы должны допускаться только лица с отрицательным результатом ПЦР-теста, а на каких условиях будут ходить на работу сотрудники, еще не установлено, сказано в заявлении.Однако эти условия владельцы ночных клубов посчитали дискриминационными, cообщает телеканал "Рустави 2".Что касается утверждения представителей властей о том, что клубные заведения во время пандемии закрыты не только в Грузии, но и в других странах, представители сферы заявляют, что в этих странах в течение двух лет государство не только оказывало финансовую поддержку заведениям, артистам и персоналу, но у них была и возможность работать в рамках протокола безопасности."За 22 месяца нам ни разу не дали возможность открыть наши заведения", – заявляют владельцы клубов.Они также отмечают, что из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон", в разных странах решение о закрытии коснулось не только клубов, но и всех мероприятий и многолюдных мест, в том числе новогодних концертов."Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси>>Несмотря на запрет, 17 декабря после более полуторагодового перерыва некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу. Спустя неделю, 24 декабря, Служба инспекции труда опечатала самые известные клубы Тбилиси. В свою очередь, эпидемиологи говорят, что открытие ночных клубов нужно отложить из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в Грузии. На их взгляд, открытие клубов в этих условиях является еще одним дополнительным риском.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, коронавирус covid-19
Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет
15:06 27.12.2021 (обновлено: 15:55 27.12.2021)
Ночные клубы заговорили дискриминации и решили работать на свой страх и риск
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Владельцы ночных клубов, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещают прибегнут к акциям протеста, cообщает телеканал "Рустави 2".
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.
"До достижения общей договоренности клубы будут проводить вечеринки по разработанному протоколу, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации мы готовы еще больше ужесточить "дверную" политику", – говорится в заявлении, распространенном ночными клубами в СМИ.
Здесь же подчеркивается, что любые санкции и карательные меры в отношении клубов будут восприняты как "очередной враждебный и дискриминационный шаг со стороны властей, что, безусловно, станет поводом для протеста".
Владельцы ночных клубов уверяют, что их цель не просто открытие своих заведений, но и безопасное открытие, поэтому в виде встречного предложения они предлагают свое видение деятельности заведений в условиях пандемии.
Представители ночных клубов заявляют, что власти заинтересовались их проблемой 25 декабря, и даже встретились с ними. На этой встрече были названы предпосылки открытия клубов. В частности, им было предложено с 31 декабря по 14 января провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, прекратить работу на неопределенный срок, и в этом случае, в феврале им будет возмещен ущерб, нанесенный после отмены вечеринок.
При этом в клубы должны допускаться только лица с отрицательным результатом ПЦР-теста, а на каких условиях будут ходить на работу сотрудники, еще не установлено, сказано в заявлении.
Однако эти условия владельцы ночных клубов посчитали дискриминационными, cообщает телеканал "Рустави 2".
"На наш взгляд, когда правительство само проводит тысячи новогодних концертов и собраний по всей стране, это предложение является несправедливым и дискриминационным", – говорится в заявлении.
Что касается утверждения представителей властей о том, что клубные заведения во время пандемии закрыты не только в Грузии, но и в других странах, представители сферы заявляют, что в этих странах в течение двух лет государство не только оказывало финансовую поддержку заведениям, артистам и персоналу, но у них была и возможность работать в рамках протокола безопасности.
"За 22 месяца нам ни разу не дали возможность открыть наши заведения", – заявляют владельцы клубов.
Они также отмечают, что из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон", в разных странах решение о закрытии коснулось не только клубов, но и всех мероприятий и многолюдных мест, в том числе новогодних концертов.
Несмотря на запрет, 17 декабря после более полуторагодового перерыва некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу. Спустя неделю, 24 декабря, Служба инспекции труда опечатала самые известные клубы Тбилиси.
В свою очередь, эпидемиологи говорят, что открытие ночных клубов нужно отложить из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в Грузии. На их взгляд, открытие клубов в этих условиях является еще одним дополнительным риском.
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