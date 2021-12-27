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Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет
Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет
Владельцы ночных клубов Грузии пригрозили властям акциями протеста, если им помешают работать из-за коронавируса
2021-12-27T15:06+0400
2021-12-27T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Владельцы ночных клубов, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещают прибегнут к акциям протеста, cообщает телеканал "Рустави 2".Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.Здесь же подчеркивается, что любые санкции и карательные меры в отношении клубов будут восприняты как "очередной враждебный и дискриминационный шаг со стороны властей, что, безусловно, станет поводом для протеста".Владельцы ночных клубов уверяют, что их цель не просто открытие своих заведений, но и безопасное открытие, поэтому в виде встречного предложения они предлагают свое видение деятельности заведений в условиях пандемии.Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов&gt;&gt;Представители ночных клубов заявляют, что власти заинтересовались их проблемой 25 декабря, и даже встретились с ними. На этой встрече были названы предпосылки открытия клубов. В частности, им было предложено с 31 декабря по 14 января провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, прекратить работу на неопределенный срок, и в этом случае, в феврале им будет возмещен ущерб, нанесенный после отмены вечеринок.При этом в клубы должны допускаться только лица с отрицательным результатом ПЦР-теста, а на каких условиях будут ходить на работу сотрудники, еще не установлено, сказано в заявлении.Однако эти условия владельцы ночных клубов посчитали дискриминационными, cообщает телеканал "Рустави 2".Что касается утверждения представителей властей о том, что клубные заведения во время пандемии закрыты не только в Грузии, но и в других странах, представители сферы заявляют, что в этих странах в течение двух лет государство не только оказывало финансовую поддержку заведениям, артистам и персоналу, но у них была и возможность работать в рамках протокола безопасности."За 22 месяца нам ни разу не дали возможность открыть наши заведения", – заявляют владельцы клубов.Они также отмечают, что из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон", в разных странах решение о закрытии коснулось не только клубов, но и всех мероприятий и многолюдных мест, в том числе новогодних концертов."Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси&gt;&gt;Несмотря на запрет, 17 декабря после более полуторагодового перерыва некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу. Спустя неделю, 24 декабря, Служба инспекции труда опечатала самые известные клубы Тбилиси. В свою очередь, эпидемиологи говорят, что открытие ночных клубов нужно отложить из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в Грузии. На их взгляд, открытие клубов в этих условиях является еще одним дополнительным риском.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, коронавирус covid-19

Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет

15:06 27.12.2021 (обновлено: 15:55 27.12.2021)
© Facebook / FB / BASSIANIქვიარ ოთახი
ქვიარ ოთახი - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
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Ночные клубы заговорили дискриминации и решили работать на свой страх и риск
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Владельцы ночных клубов, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещают прибегнут к акциям протеста, cообщает телеканал "Рустави 2".
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.

"До достижения общей договоренности клубы будут проводить вечеринки по разработанному протоколу, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации мы готовы еще больше ужесточить "дверную" политику", – говорится в заявлении, распространенном ночными клубами в СМИ.

Здесь же подчеркивается, что любые санкции и карательные меры в отношении клубов будут восприняты как "очередной враждебный и дискриминационный шаг со стороны властей, что, безусловно, станет поводом для протеста".
Владельцы ночных клубов уверяют, что их цель не просто открытие своих заведений, но и безопасное открытие, поэтому в виде встречного предложения они предлагают свое видение деятельности заведений в условиях пандемии.
Минздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов>>
Представители ночных клубов заявляют, что власти заинтересовались их проблемой 25 декабря, и даже встретились с ними. На этой встрече были названы предпосылки открытия клубов. В частности, им было предложено с 31 декабря по 14 января провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, прекратить работу на неопределенный срок, и в этом случае, в феврале им будет возмещен ущерб, нанесенный после отмены вечеринок.
При этом в клубы должны допускаться только лица с отрицательным результатом ПЦР-теста, а на каких условиях будут ходить на работу сотрудники, еще не установлено, сказано в заявлении.
Однако эти условия владельцы ночных клубов посчитали дискриминационными, cообщает телеканал "Рустави 2".

"На наш взгляд, когда правительство само проводит тысячи новогодних концертов и собраний по всей стране, это предложение является несправедливым и дискриминационным", – говорится в заявлении.

Что касается утверждения представителей властей о том, что клубные заведения во время пандемии закрыты не только в Грузии, но и в других странах, представители сферы заявляют, что в этих странах в течение двух лет государство не только оказывало финансовую поддержку заведениям, артистам и персоналу, но у них была и возможность работать в рамках протокола безопасности.
"За 22 месяца нам ни разу не дали возможность открыть наши заведения", – заявляют владельцы клубов.
Они также отмечают, что из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон", в разных странах решение о закрытии коснулось не только клубов, но и всех мероприятий и многолюдных мест, в том числе новогодних концертов.
"Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси>>
Несмотря на запрет, 17 декабря после более полуторагодового перерыва некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу. Спустя неделю, 24 декабря, Служба инспекции труда опечатала самые известные клубы Тбилиси.
В свою очередь, эпидемиологи говорят, что открытие ночных клубов нужно отложить из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который уже выявили в Грузии. На их взгляд, открытие клубов в этих условиях является еще одним дополнительным риском.
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