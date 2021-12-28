https://sputnik-georgia.ru/20211228/kovid-statistika-gruzii-kolichestvo-vylechivshikhsya-prevysilo-chislo-infitsirovannykh-263204783.html

Ковид-статистика Грузии: количество вылечившихся превысило число инфицированных

Ковид-статистика Грузии: количество вылечившихся превысило число инфицированных

В клиниках Грузии к этому времени 1 275 тяжелых ковид-пациентов, 297 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T11:18+0400

2021-12-28T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 676 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 63 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 928 030 случаев заболевания коронавирусом, 13 646 стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 966 человек, с начала пандемии – 888 022.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 063 новых случая инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 439, Самегрело - Земо Сванети – 227, Аджария – 213, Кахети – 148, Шида Картли – 171, Гурия – 142, Квемо Картли – 110, Мцхета-Мтианети – 75, Самцхе-Джавахети – 45, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 43.Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ>>На данный момент в Грузии 26 336 активных случаев заболевания, 4 951 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 275 пациентов тяжелое, из них 297 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 857 граждан помещены в ковид-гостиницы. 20 528 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 42 человека, в самоизоляции – 31 852.В Грузии за последние сутки сделано 42 772 теста на коронавирус: 28 677 – на антиген и 14 095 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 27 декабря, составляет 6,26%, за две недели – 5,74%, за семь дней – 5,02%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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